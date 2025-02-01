"Такси" для VIP-персон Вашингтона: раскрыты детали о вертолете, вызвавшем трагедию в США

По данным журналистов, в день авиакатастрофы экипаж вертолета Black Hawk отрабатывал транспортировку высшего руководства США в безопасную зону в случае нападения на столицу.

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Вертолет армии США Black Hawk, который 30 января столкнулся с самолетом American Airlines, приземлявшимся в Национальном аэропорту Рональда Рейгана в Вашингтоне, был предназначен для перевозки высшего руководства США. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Сообщается, что разбившийся вертолет входил в состав 12-го авиационного батальона, который специализируется на перевозке VIP-персон Вашингтона. В частности, подразделение отвечает за транспортировку чиновников в случае таких происшествий, как теракты 11 сентября. В обычное время вертолеты перевозят высокопоставленных военных и гражданских лиц в штате Вашингтон.

Вертолеты Black Hawk получили прозвище "Gold Tops" Фото: Википедия

Как отмечают в издании, вертолеты 12-го авиационного батальона неофициально окрестили "Gold Tops" (золотые верхушки). Это название отражено в их внешнем виде — позолоченной верхней части корпуса. Американский офицер авиации в отставке подчеркнул, что наличие таких вертолетов является не прихотью, а необходимостью.

"По сути Gold Tops превратились в высококачественную услугу авиатакси для VIP-персон Вашингтона, которая доставляет пассажиров на базы и другие места в Пенсильвании, Вирджинии и Мэриленде, а в некоторых случаях и за их пределы", — говорится в статье.

По информации журналистов, в момент авиакатастрофы на борту Black Hawk не было высокопоставленных лиц. В этот день экипаж отрабатывал выполнение одной из ключевых задач подразделения: транспортировку высших руководителей США в безопасную зону в случае нападения на столицу страны.

Напомним, 30 января в США пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines с 64 людьми на борту столкнулся с военным вертолетом Black Hawk. Мэр округа Колумбия Мюриэль Боузер заявила, что самолет и вертолет упали в воду, причем на борту American Airlines находились 64 пассажира, а в вертолете трое.

Также сообщалось, что сторонники теории заговора выдвигают необоснованные заявления о том, что смертельная катастрофа в Вашингтоне была спланированной, так как на борту мог быть кто-то, кого "хотели убить".