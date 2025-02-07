Молитовний сніданок у Вашингтоні: Україна розповіла про злочини РФ проти християн, деталі

У Вашингтон поїхала делегація зі 100 українців — представники християнських організацій, політики та капелани, написало видання NYT. Делегація має показати США злочини РФ проти християн.

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6 лютого 2024 року у Вашингтоні відбувся Молитовний сніданок, на якому збираються політики та представники різних християнських течій. Від України цього року приїхала найбільша делегація. Українці планували показати американській владі злочини Російської Федерації проти християн та переслідування усіх, хто не належить до Російської православної церкви (РПЦ). Про особливості цьогорічної поїздки української делегації до Сполучних штатів Америки (США) написало видання The New York Times.

Видання написало, що ціль делегації — переконати адміністрацію президента США Дональда Трампа у тому, що є ще одна причина продовжувати надавати Україні військову підтримку. Причина — загроза РФ релігійній свободі та життю християн. До складу делегації увійшли священники різних релігійних конфесій, депутати Верховної Ради, військові капелани. Орієнтовна кількість учасників — близько 100 осіб. Серед них — предстоятель Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) Епіфаній І, народний депутат "Голосу" Роман Лозинський (з Греко-Католицької Церкви), ще 36 парламентарів. На національний Молитовний сніданок США приходять високопоставлені чиновники: українці сподівались, що зможуть з ними поговорити та навести докази російських злочинів.

Серед злочинів РФ, про які дізнаються політики США — переслідування священників Римо-Католицької та Греко-Католицької церков, Православної церкви України (ПЦУ) і навіть з Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). Наприклад, були випадки депортацій, арештів, засуджень, убивства (близько 50 осіб). Крім того, у РФ переслідують баптистів, євангелістів, ідеться у статті NYT.

Видання нагадало, що Україна вже зверталась до США за допомогою релігії. Наприклад, спікер Палати представників Майк Джонсон поспілкувався з українськими християнами і, ймовірно, через це розблокував прийняття пакета військової допомоги весною 2024 року.

"Ці зусилля спрямовані на те, щоб схилити прихильників пана Трампа, який висловив скептицизм щодо великої військової та фінансової допомоги Україні від адміністрації Байдена", — написало NYT.

Україна і США — деталі Молитовного сніданку

На сторінках Дональда Трампа та Майка Джонсона є публікації щодо Молитовного сніданку. Обидва політики взяли участь в урочистостях 6 лютого і розповіли про це у X. Наприклад, Джонсон опублікував серію фото та процитував Біблію.

"Чудово повернутися на Молитовний сніданок. Довіримося Богу", — написав Трамп на честь події у Вашингтоні.

Національний Молитовний сніданок — захід, який у Вашингтоні проводять з 1953 року. У заході бере участь політичний істеблішмент, представники християнства США та делегації з інших країн.

Зазначимо, Майк Джонсон восени 2024 року відмовився зустрітись з президентом України Володимиром Зеленським. Причина такого демаршу — незадоволення через те, що Зеленський відвідав завод у штаті Пенсильванія, а це вважали впливом на вибори.

Нагадуємо, 6 лютого спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог відреагував на заяву Зеленського щодо повернення ядерної зброї.