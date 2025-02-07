Молитвенный завтрак в Вашингтоне: Украина рассказала о преступлениях РФ против христиан, детали

В Вашингтон поехала делегация из 100 украинцев — представители христианских организаций, политики и капелланы, написало издание NYT. Делегация должна показать США преступления РФ против христиан.

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6 февраля 2024 года в Вашингтоне состоялся Молитвенный завтрак, на котором собираются политики и представители различных христианских течений. От Украины в этом году приехала самая большая делегация. Украинцы планировали показать американским властям преступления Российской Федерации против христиан и преследования всех, кто не принадлежит к Русской православной церкви (РПЦ). Об особенностях нынешней поездки украинской делегации в Соединенные штаты Америки (США) написало издание The New York Times.

Издание написало, что цель делегации — убедить администрацию президента США Дональда Трампа в том, что есть еще одна причина продолжать оказывать Украине военную поддержку. Причина — угроза РФ религиозной свободе и жизни христиан. В состав делегации вошли священники различных религиозных конфессий, депутаты Верховной Рады, военные капелланы. Ориентировочное количество участников — около 100 человек. Среди них — предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) Епифаний І, народный депутат "Голоса" Роман Лозинский (из Греко-Католической Церкви), еще 36 парламентариев. На национальный Молитвенный завтрак США приходят высокопоставленные чиновники: украинцы надеялись, что смогут с ними поговорить и привести доказательства российских преступлений.

Среди преступлений РФ, о которых узнают политики США — преследование священников Римско-Католической и Греко-Католической церквей, Православной церкви Украины (ПЦУ) и даже из Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Например, были случаи депортаций, арестов, осуждений, убийства (около 50 человек). Кроме того, в РФ преследуют баптистов, евангелистов, говорится в статье NYT.

Издание напомнило, что Украина уже обращалась к США за помощью религии. Например, спикер Палаты представителей Майк Джонсон пообщался с украинскими христианами и, вероятно, из-за этого разблокировал принятие пакета военной помощи весной 2024 года.

"Эти усилия направлены на то, чтобы склонить сторонников господина Трампа, который выразил скептицизм относительно большой военной и финансовой помощи Украине от администрации Байдена", — написало NYT.

Украина и США — детали Молитвенного завтрака

На страницах Дональда Трампа и Майка Джонсона есть публикации о Молитвенном завтраке. Оба политика приняли участие в торжествах 6 февраля и рассказали об этом в X. Например, Джонсон опубликовал серию фото и процитировал Библию.

"Здорово вернуться на Молитвенный завтрак. Доверимся Богу", — написал Трамп в честь события в Вашингтоне.

Национальный Молитвенный завтрак — мероприятие, которое в Вашингтоне проводят с 1953 года. В мероприятии принимает участие политический истеблишмент, представители христианства США и делегации из других стран.

Отметим, Майк Джонсон осенью 2024 года отказался встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Причина такого демарша — недовольство из-за того, что Зеленский посетил завод в штате Пенсильвания, а это считали влиянием на выборы.

Напоминаем, 6 февраля спецпредставитель Трампа по вопросам Украины Кит Келлог отреагировал на заявление Зеленского о возвращении ядерного оружия.