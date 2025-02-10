5 000 км: як виглядає "Підземна Велика Китайська стіна" для зберігання ракет, — соцмережі (відео)

Про те, що Китай має мережу тунелів для перевезення ракет, вчені з Джорджтаунського університету знали понад 10 років тому. Вони підрахували, що в тунелях може поміститись 3 тис. міжконтинентальних балістичних ракет.

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Китайський уряд сховав під землею арсенал балістичних ракет, якими може дістати до протилежного боку планети. Під землею збудували тунель, головне призначення якого — захистити боєголовки від зовнішнього удару. Тунелі тягнуться на тисячі кілометрів, тому об'єкт називають "Підземною Великою Китайською стіною". У акаунті електронного медіа Clash Report в соцмережі X з'явилось відео, ймовірно, зняті у секретних тунелях.

Майже двохвилинне відео, яке опублікували в мережі, озвучене китайською мовою та містить логотип китайського сервісу мікроблогів Weibo. Можна побачити, як камера показує підземні тунелі — це високі довгі приміщення з колонами, якими може вільно проїхати транспорт, навантажений, наприклад, міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР). Також з'являються кадри пуску: коли ракета встановлена в шахту і перед нею розкриваються стулки пускової установки. Є тунелі іншого типу — вони нижчі та темніші, з надписами китайською мовою. Підземними дорогами переміщуються військові вантажівки, під стінами стоять люди у військовій формі. На мить з'являється зала, заповнена столами з комп'ютерами. На останніх секундах показують, як десятки ракет злітають у повітря та мчать у невідомому напрямку.

На сьогодні не вдалось встановити походження відео — яка установа зробила запис та опублікувала у мережі.

КНР — що відомо про підземні тунелі

Підземна Велика Китайська стіна — споруда, довжиною 5 тис. км, про яку у 2011 році розповіло видання The Washington Post. Журналісти повідомили, що у мережі тунелів зберігають міжконтинентальні балістичні ракети. Ракети переміщуються тунелями у спеціальні надміцні сховища. В КНР сподіваються, що вони збережуться у випадку зовнішнього ядерного удару: це кращий варіант, ніж стояти в пускових шахтах. Видання опублікувало 400-сторінковий звіт — результат трирічного дослідження Джорджтаунського університету. Вчені підрахували, що у підземних тунелях може поміститись 3 тис. МБР. Це число викликало запитання в Міноборони США, оскільки воно на порядок більше кількості боєголовок, про які знає Пентагон.

Нагадуємо, Фокус у жовтні 2023 року писав про звіт Пентагону щодо кількості ядерних боєголовок, які є у Китаю. Тим часом в лютому 2025 року президент України Володимир Зеленський заявив про причини, за яких українці можуть відновити ядерний арсенал.