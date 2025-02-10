5 000 км: как выглядит "Подземная Великая Китайская стена" для хранения ракет, — соцсети (видео)

О том, что Китай имеет сеть туннелей для перевозки ракет, ученые из Джорджтаунского университета знали более 10 лет назад. Они подсчитали, что в туннелях может поместиться 3 тыс. межконтинентальных баллистических ракет.

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Китайское правительство спрятало под землей арсенал баллистических ракет, которыми может достать до противоположной стороны планеты. Под землей построили тоннель, главное назначение которого — защитить боеголовки от внешнего удара. Тоннели тянутся на тысячи километров, поэтому объект называют "Подземной Великой Китайской стеной". В аккаунте электронного медиа Clash Report в соцсети X появилось видео, вероятно, снятое в секретных тоннелях.

Почти двухминутное видео, которое опубликовали в сети, озвучено на китайском языке и содержит логотип китайского сервиса микроблогов Weibo. Можно увидеть, как камера показывает подземные тоннели — это высокие длинные помещения с колоннами, по которым может свободно проехать транспорт, нагруженный, например, межконтинентальной баллистической ракетой (МБР). Также появляются кадры пуска: когда ракета установлена в шахту и перед ней раскрываются створки пусковой установки.

Есть тоннели другого типа — они ниже и темнее, с надписями на китайском языке. По подземным дорогам перемещаются военные грузовики, под стенами стоят люди в военной форме. На мгновение появляется зал, заполненный столами с компьютерами. На последних секундах показывают, как десятки ракет взлетают в воздух и мчатся в неизвестном направлении.

На сегодня не удалось установить происхождение видео — какое учреждение сделало запись и опубликовало в сети.

КНР — что известно о подземных тоннелях

Подземная Великая Китайская стена — сооружение, длиной 5 тыс. км, о котором в 2011 году рассказало издание The Washington Post. Журналисты сообщили, что в сети тоннелей хранят межконтинентальные баллистические ракеты. Ракеты перемещаются по туннелям в специальные сверхпрочные хранилища. В КНР надеются, что они сохранятся в случае внешнего ядерного удара: это лучший вариант, чем стоять в пусковых шахтах. Издание опубликовало 400-страничный отчет — результат трехлетнего исследования Джорджтаунского университета. Ученые подсчитали, что в подземных тоннелях может поместиться 3 тыс. МБР. Это число вызвало вопросы у Минобороны США, поскольку оно на порядок больше количества боеголовок, о которых знает Пентагон.

Напоминаем, Фокус в октябре 2023 года писал об отчете Пентагона о количестве ядерных боеголовок, которые есть у Китая. Между тем, в феврале 2025 года президент Украины Владимир Зеленский заявил о причинах, по которым украинцы могут восстановить ядерный арсенал.