Поляки захейтили мера Варшави за фото з Кличками: згадують скандал із нічним клубом

У коментарях до фото Рафала Тшасковського з українськими боксерами пишуть про нічний клуб для дорослих, в якому поліція нещодавно викрила торгівлю жінками. Заклад знаходився в будинку Віталія Кличка.

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Мер Варшави Рафал Тшасковський отримав хвилю обурених коментарів від поляків після того, як він опублікував у мережі X (раніше — Twitter) зроблене під час Мюнхенської безпекової конференції фото з Володимиром і Віталієм Кличками.

Мер Варшави Рафал Тшасковський називає мера Києва Віталія Кличка своїм другом Фото: Скриншот

Рафал Тшасковський у дописі захоплюється мужністю та стійкістю українців, називає міського голову Києва Віталія Кличка своїм другом і говорить, що Польща лишається з Україною.

"Обидва з самого початку повністю присвятили себе героїчному захисту України від російської агресії. І на місцях, в Києві, і на міжнародній арені, шукаючи підтримки від іноземних партнерів. Знімаю перед вами капелюха, друзі. За вашу мужність, рішучість, стійкість", — пише мер Варшави про українських братів.

В коментарях поляки засудили Тшасковського за фото з українцями через нібито причетність Кличків до нещодавно викритого в Києві правоохоронцями нічного клубу, який займався торгівлею людьми.

"Я чув, що під час війни вони утримували бордель. В будинку одного з них у підвалі було виявлено, що вони використовували жінок для заробітку. Гарне фото. Гадаю, ви підходите один одному", — написав один із користувачів соцмережі під постом.

"Залишайтеся там з друзями та не повертайтеся", — заявив інший коментатор.

Поляки в коментарях обурюються через фото Рафала Тшасковського з Віталієм Кличком Фото: Скриншот Поляки в коментарях під постом Тшасковського пишуть про скандал із клубом в будинку Віталія Кличка Фото: Скриншот

Скандал з нічним клубом у будинку Кличка: що відомо

У пресслужбі поліції Київської області 21 січня повідомили, що викрили в одному з розважальних клубів столиці злочинну групу, яка організувала торгівлю людьми.

"Ділки під приводом пропозиції роботи в клубі танцівницями запрошували жінок, а потім під погрозами примушували їх до надання сексуальних послуг клієнтам. Під пильним наглядом та постійним тиском зловмисників у закладі працювали понад 30 жінок", — повідомляли в поліції.

Журналісти "СтопКор" писали, що викритий нічний клуб знаходиться в будинку, де живе міський голова Києва Віталій Кличко. За інформацією джерел видання, мова йде про заклад "Тутсі", а його неофіційним власником є перший заступник голови партії Віталія Кличка "УДАР".

Нагадаємо, 8 січня в Польщі оголосили дату президентських виборів і польські ЗМІ писали, хто з кандидатів має найбільші шанси на перемогу. Очікується, що Рафал Тшасковський може отримати найбільше голосів виборців і стати президентом. Під час попередніх виборів у 2020 році він змагався з чинним президентом Польщі Анджеєм Дудою, але програв у другому турі.

10 лютого ЗМІ писали, що українські біженці з Польщі масово виїжджають до Німеччини через економічні фактори й ускладнення доступу до польських соціальних програм.