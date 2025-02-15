Поляки захейтили мэра Варшавы за фото с Кличко: вспоминают скандал с ночным клубом

В комментариях к фото Рафала Тшасковского с украинскими боксерами пишут о ночном клубе для взрослых, в котором полиция недавно разоблачила торговлю женщинами. Заведение находилось в доме Виталия Кличко.

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Мэр Варшавы Рафал Тшасковский получил волну возмущенных комментариев от поляков после того, как он опубликовал в сети X (ранее — Twitter) сделанное во время Мюнхенской конференции по безопасности фото с Владимиром и Виталием Кличко.

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский называет мэра Киева Виталия Кличко своим другом Фото: Скриншот

Рафал Тшасковский в заметке восхищается мужеством и стойкостью украинцев, называет мэра Киева Виталия Кличко своим другом и говорит, что Польша остается с Украиной.

"Оба с самого начала полностью посвятили себя героической защите Украины от российской агрессии. И на местах, в Киеве, и на международной арене, ища поддержки от иностранных партнеров. Снимаю перед вами шляпу, друзья. За ваше мужество, решительность, стойкость", — пишет мэр Варшавы об украинских братьях.

В комментариях поляки осудили Тшасковского за фото с украинцами из-за якобы причастности Кличко к недавно разоблаченному в Киеве правоохранителями ночному клубу, который занимался торговлей людьми.

"Я слышал, что во время войны они содержали бордель. В доме одного из них в подвале было обнаружено, что они использовали женщин для заработка. Хорошее фото. Думаю, вы подходите друг другу", — написал один из пользователей соцсети под постом.

"Оставайтесь там с друзьями и не возвращайтесь", — заявил другой комментатор.

Поляки в комментариях возмущаются из-за фото Рафала Тшасковского с Виталием Кличко Фото: Скриншот Поляки в комментариях под постом Тшасковского пишут о скандале с клубом в доме Виталия Кличко Фото: Скриншот

Скандал с ночным клубом в доме Кличко: что известно

В пресс-службе полиции Киевской области 21 января сообщили, что разоблачили в одном из развлекательных клубов столицы преступную группу, которая организовала торговлю людьми.

"Дельцы под предлогом предложения работы в клубе танцовщицами приглашали женщин, а затем под угрозами принуждали их к оказанию сексуальных услуг клиентам. Под пристальным наблюдением и постоянным давлением злоумышленников в заведении работали более 30 женщин", — сообщали в полиции.

Журналисты "СтопКор" писали, что разоблаченный ночной клуб находится в доме, где живет городской голова Киева Виталий Кличко. По информации источников издания, речь идет о заведении "Тутси", а его неофициальным владельцем является первый заместитель председателя партии Виталия Кличко "УДАР".

Напомним, 8 января в Польше объявили дату президентских выборов и польские СМИ писали, кто из кандидатов имеет наибольшие шансы на победу. Ожидается, что Рафал Тшасковский может получить больше всего голосов избирателей и стать президентом. Во время предыдущих выборов в 2020 году он соревновался с действующим президентом Польши Анджеем Дудой, но проиграл во втором туре.

10 февраля СМИ писали, что украинские беженцы из Польши массово выезжают в Германию из-за экономических факторов и усложнения доступа к польским социальным программам.