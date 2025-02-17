Візит Келлога в Україну: росЗМІ звинувачують Україну в "провокації" і зриві переговорів

Реакції офіційного Києва на заяви росЗМІ поки немає. Раніше РФ заявляла, що удар по ЧАЕС це провокація Києва.

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Президент України Володимир Зеленський анонсував приїзд спецпредставника Дональда Трампа щодо України до Києва. Передбачається, що Кіт Келлог приїде 20 лютого. Але російські ЗМІ вже заявили, що ймовірна поїздка Келлога на фронт — це провокація Києва, де "випадковий постріл, або обстріл" зірве переговори США і РФ. Подібні заяви з'явилися зокрема на російському пропагандистському Telegram-каналі "Военный обозреватель".

Що відомо про візит Кіта Келлога в Україну

Президент України Володимир Зеленський заявив, що спецпредставник президента США Дональда Трампа щодо України Кіт Келлог має приїхати з візитом в Україну 20 лютого.

"Ми чекаємо Келлога. У нас була така домовленість, що він приїде до нас 20 числа, буде дві доби і може буде більше, я хочу поїхати з ним на фронт і він поїде зі мною на фронт, я думаю, що він не відмовить", — сказав Зеленський під час відеоспілкування із журналістами.

Президент підкреслив, що хоче, щоб Келлог вивчив усі питання і поспілкувався з військовими.

"Я знаю, що в Сирське він поїде, до деяких може командирів бригад зі мною з'їздимо, а потім окремо поспілкуємося з міністерством оборони, може з розвідкою. Я думаю, що після його повернення до США ми будемо розуміти, коли буде зустріч у мене з президентом Трампом", — повідомив Зеленський.

Сам Кіт Келлог у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі зазначив, що візит ще планується.

Що пишуть росЗМІ про Кіта Келлога і "провокації"

РосЗМІ прямо заявляють, що "Київ готує чергову провокацію, щоб зірвати мирні переговори".

Пост росЗМІ про візит Кіта Келлога Фото: Скриншот

Пишуть, що коли Зеленський відвезе Кіта Келлога на фронт, там, мабуть, трапиться "випадковий постріл або обстріл і переговори між Росією і США будуть зірвані".

Нагадаємо, це не вперше, коли росЗМІ заявляють про "провокації", говорячи про Україну. Так, удар російського дрона по укриттю ЧАЕС у РФ назвали "черговою провокацією", навіть коли на Чорнобильській електростанції знайшли двигун від російського дрона.