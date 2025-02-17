Реакции официального Киева на заявления росСМИ пока нет. Ранее РФ заявляла, что удар по ЧАЭС это провокация Киева.

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Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал приезд спецпредставителя Дональда Трампа по Украине в Киев. Предполагается, что Кит Келлог приедет 20 февраля. Но российские СМИ уже заявили, что вероятная поездка Келлога на фронт – это провокация Киева, где "случайный выстрел, или обстрел" сорвет переговоры США и РФ. Подобные заявления появились в частности на российском пропагандистском Telegram-канале "Военный обозреватель".

Что известно о визите Кита Келлога в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог должен приехать с визитом в Украину 20 февраля.

"Мы ждем Келлога. У нас была такая договоренность, что он приедет к нам 20 числа, будет двое суток и может будет больше, я хочу поехать с ним на фронт и он поедет со мной на фронт, я думаю, что он не откажет", — сказал Зеленский во время видеообщения с журналистами.

Президент подчеркнул, что хочет, чтобы Келлог изучил все вопросы и пообщался с военными.

"Я знаю, что в Сырское он поедет, к некоторым может командиров бригад со мной съездим, а затем отдельно пообщаемся с министерством обороны, может с разведкой. Я думаю, что после его возвращения в США мы будем понимать, когда будет встреча у меня с президентом Трампом", — сообщил Зеленский.

Сам Кит Келлог в штаб-квартире НАТО в Брюсселе отметил, что визит еще планируется.

Что пишут росСМИ о Ките Келлоге и "провокациях"

РосСМИ прямо заявляют, что "Киев готовит очередную провокацию, чтобы сорвать мирные переговоры".

Пост росСМИ о визите Кита Келлога Фото: Скриншот

Пишут, что когда Зеленский отвезет Кита Келлога на фронт, там, видимо, случится "случайный выстрел или обстрел и переговоры между Россией и США будут сорваны".

Напомним, это не первый раз, когда росСМИ заявляют о "провокациях", говоря об Украине. Так, удар российского дрона по укрытию ЧАЭС в РФ назвали "очередной провокацией", даже когда на Чернобыльской электростанции нашли двигатель от российского дрона.