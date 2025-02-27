Франція обговорює з Україною розробку українських корисних копалин: деталі

Під час візиту до Франції Володимир Зеленський запропонував розглянути таку пропозицію у межах "плану перемоги". Сировина буде використовуватися для виробництва озброєння.

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Франція обговорює з Україною розробку українських корисних копалин для потреб французької оборонної промисловості. Про це пише franceinfo.

Французька сторона ще з жовтня обговорює з українською розробку наших корисних копалин. Сировина буде використовуватися для виробництва озброєння. Про це заявив міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню.

За словами міністра, під час візиту до Франції президент України Володимир Зеленський запропонував розглянути таку пропозицію у межах "плану перемоги".

"Володимир Зеленський і його команда побачили, що це питання сировини може бути одним із елементів транзакції з нами, щоб створити витримку. Отже, президент Трамп, він це не повністю вигадав, тому що це зробили самі українці", — розповів французький міністр.

Сировина буде використовуватися для виробництва озброєння, як розповів Лекорню.

"Наша оборонна промисловість потребуватиме певної кількості дуже ключових сировинних матеріалів у наших власних системах озброєння не наступного року, а наступних 30 чи 40 років", — додав Себастьєн Лекорню.

Міністр наголосив, що економічні питання нерозривно пов'язані з військовими та стратегічними інтересами, зокрема в енергетичній сфері.

"Хочемо ми того чи ні, але економічні питання завжди переплітаються з військовими, стратегічними або безпековими. У будь-якому випадку, це особливо стосується енергетики", — сказав французький міністр.

Нагадаємо, чому ЄС не пропонував Україні угоду щодо корисних копалин.

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