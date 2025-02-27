Франция обсуждает с Украиной разработку украинских полезных ископаемых: детали

Во время визита во Францию Владимир Зеленский предложил рассмотреть такое предложение в рамках "плана победы". Сырье будет использоваться для производства вооружения.

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Франция обсуждает с Украиной разработку украинских полезных ископаемых для нужд французской оборонной промышленности. Об этом пишет franceinfo.

Французская сторона еще с октября обсуждает с украинской разработку наших полезных ископаемых. Сырье будет использоваться для производства вооружения. Об этом заявил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.

По словам министра, во время визита во Францию президент Украины Владимир Зеленский предложил рассмотреть такое предложение в рамках "плана победы".

"Владимир Зеленский и его команда увидели, что этот вопрос сырья может быть одним из элементов транзакции с нами, чтобы создать выдержку. Итак, президент Трамп, он это не полностью придумал, потому что это сделали сами украинцы", — рассказал французский министр.

Сырье будет использоваться для производства вооружения, как рассказал Лекорню.

"Наша оборонная промышленность потребует определенного количества очень ключевых сырьевых материалов в наших собственных системах вооружения не в следующем году, а следующих 30 или 40 лет", — добавил Себастьен Лекорню.

Министр подчеркнул, что экономические вопросы неразрывно связаны с военными и стратегическими интересами, в частности в энергетической сфере.

"Хотим мы того или нет, но экономические вопросы всегда переплетаются с военными, стратегическими или безопасностными. В любом случае, это особенно касается энергетики", — сказал французский министр.

Напомним, почему ЕС не предлагал Украине соглашение по полезным ископаемым.

Также Фокус писал о полном тексте соглашения между США и Украиной.