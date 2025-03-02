Зближення з Москвою: команда Трампа просуває угоду щодо перезапуску "Північного потоку 2", — FT

Ідея угоди щодо газопроводу, пишуть журналісти, належить колишньому керівнику компанії Nord Stream AG, який нібито близький до російського президента Путіна.

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Деякі представники команди президента США Дональда Трампа розглядають можливість перезапуску газопроводу "Північний потік-2" як стратегічний актив для потенційних мирних переговорів між Росією та Україною. Як пишуть у своєму матеріалі журналісти Financial Times, це раніше "немислимий крок, що демонструє масштаб зближення Трампа з Москвою".

За інформацією видання, ідея угоди щодо газопроводу належить Маттіасу Варнігу, колишньому генеральному директору компанії Nord Stream AG. Є відомості, що Варнінг досить близький із Володимиром Путіним — нібито глава Кремля свого часу навчав його дітей кататися на лижах у Давосі і запросив його на похорон батька.

За даними джерел, знайомих із перебігом переговорів, ініціатива Варніга передбачає співпрацю з командою Трампа через американських бізнесменів. Мета проєкту — не тільки економічна вигода, а й можливе посередництво у врегулюванні конфлікту в Україні.

Зазначається, що якщо угода відбудеться, то Штати можуть отримати безпрецедентний контроль над поставками газу в Європу. Однак для цього знадобиться скасування санкцій проти Росії, згода Кремля на відновлення постачання і дозвіл Німеччини на використання газопроводу.

Відновлення "Північного потоку — 2": позиція ЄС

Високопоставлені європейські чиновники вже висловили занепокоєння й обговорюють можливі наслідки відновлення проєкту. Європейські країни раніше вжили заходів щодо зниження залежності від російського газу, а вибух однієї з ниток "Північного потоку — 2" у вересні 2022 року і санкції проти Росії зробили газопровід невикористовуваним, проте його друга нитка залишилася цілою.

Фото: Дельта

Крім того, Німеччина призупинила процес ліцензування газопроводу, і його експлуатація залишається неможливою без політичних рішень на вищому рівні.

Складнощі в реалізації проєкту

Зі свого боку американські чиновники сумніваються, що навіть за умови схвалення з боку Трампа і Путіна проєкт зможе бути реалізований. Санкції, а також політичні розбіжності між союзниками США, роблять перспективу відновлення "Північного потоку — 2" вкрай невизначеною.

Сам Варніг відкинув участь у переговорах з американськими бізнесменами, пославшись на санкційні обмеження. Кремль також не підтвердив інформації про переговори, а "Газпром" відмовився від коментарів. Проте джерело, знайоме із ситуацією, стверджує, що один з американських інвестиційних консорціумів уже розробив план угоди з росіянами.

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У публікації зазначено, що попри інтерес з боку деяких інвесторів, політичні бар'єри залишаються все ж значними. Зокрема, Євросоюз не скасовував санкції, а будь-який рух у бік перезапуску газопроводу викличе гостру реакцію в Німеччині.

"Я не можу собі уявити, щоб правління будь-якої великої американської корпорації просто зараз сказало: "Гей, повернімося на російський ринок", і росіяни теж це знають — вони бачили коливання в американській політиці", — прокоментував інформацію колишній американський чиновник.

Нагадаємо, німецьке видання Der Spiegel стверджувало, що саме українська сторона нібито причетна до підриву російських газопроводів "Північний потік" у вересні 2022 року, а операцію на диверсію нібито особисто схвалив колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.