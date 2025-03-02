Идея сделки по газопроводу, пишут журналисты, принадлежит бывшему руководителю компании Nord Stream AG, который якобы близок к российскому президенту Путину.

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Некоторые представители команды президента США Дональда Трампа рассматривают возможность перезапуска газопровода "Северный поток-2" как стратегический актив для потенциальных мирных переговоров между Россией и Украиной. Как пишут в своем материале журналисты Financial Times, это ранее "немыслимый шаг, демонстрирующий масштаб сближения Трампа с Москвой".

По информации издания, идея сделки по газопроводу принадлежит Маттиасу Варнигу, бывшему генеральному директору компании Nord Stream AG. Есть сведения, что Варнинг достаточно близок с Владимиром Путиным — якобы глава Кремля в свое время учил его детей кататься на лыжах в Давосе и пригласил его на похороны отца.

По данным источников, знакомых с ходом переговоров, инициатива Варнига предполагает сотрудничество с командой Трампа через американских бизнесменов. Цель проекта — не только экономическая выгода, но и возможное посредничество в урегулировании конфликта в Украине.

Отмечается, что если сделка состоится то Штаты могут получить беспрецедентный контроль над поставками газа в Европу. Однако для этого потребуется отмена санкций против России, согласие Кремля на возобновление поставок и разрешение Германии на использование газопровода.

Возобновления "Северного потока — 2": позиция ЕС

Высокопоставленные европейские чиновники уже выразили обеспокоенность и обсуждают возможные последствия возобновления проекта. Европейские страны ранее приняли меры по снижению зависимости от российского газа, а взрыв одной из ниток "Северного потока — 2" в сентябре 2022 года и санкции против России сделали газопровод неиспользуемым, однако его вторая нитка осталась целой.

Фото: Financial Times

Кроме того, Германия приостановила процесс лицензирования газопровода, и его эксплуатация остается невозможной без политических решений на высшем уровне.

Сложности в реализации проекта

В свою очередь американские чиновники сомневаются, что даже при одобрении со стороны Трампа и Путина проект сможет быть реализован. Санкции, а также политические разногласия между союзниками США, делают перспективу возобновления "Северного потока — 2" крайне неопределенной.

Сам Варниг отверг участие в переговорах с американскими бизнесменами, сославшись на санкционные ограничения. Кремль также не подтвердил информации о переговорах, а "Газпром" отказался от комментариев. Тем не менее источник, знакомый с ситуацией, утверждает, что один из американских инвестиционных консорциумов уже разработал план сделки с россиянами.

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В публикации отмечено, что несмотря на интерес со стороны некоторых инвесторов, политические барьеры остаются все же значительными. В частности, Евросоюз не отменял санкции, а любое движение в сторону перезапуска газопровода вызовет острую реакцию в Германии.

"Я не могу себе представить, чтобы правление какой-либо крупной американской корпорации прямо сейчас сказало: "Эй, давайте вернемся на российский рынок", и русские тоже это знают — они видели колебания в американской политике", — прокомментировал информацию бывший американский чиновник.

Напомним, немецкое издание Der Spiegel утверждало, что именно украинская сторона якобы причастна к подрыву российских газопроводов "Северный поток" в сентябре 2022 года, а операцию на диверсию якобы лично одобрил бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.