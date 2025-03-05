"Увага всім!": в усіх регіонах Росії лунали сирени тривоги, що сталося (відео)
В мережі публікують відео, на яких у різних містах РФ звучать сирени та гучномовці. Також сигнал "Увага всім!" передавали по телебаченню та радіо.
Вранці 5 березня росіяни по всій території країни-агресорки чули сигнали тривоги. Таким чином перевіряли системи оповіщення населення в регіонах Росії, повідомило Міністерство РФ у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих.
Під час перевірки лунали електросирени та гучномовці, в ефірі загальноросійських пропагандистських каналів телебачення і радіо передавали сигнал "Увага всім!".
В МНС Росії пояснили, що так спеціалісти оцінювали працездатність усіх елементів системи оповіщення на випадок загрози виникнення НС природного чи техногенного характеру. Росіяни проводять такі заходи планово двічі на рік: у перші середи березня та жовтня.
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В мережі поширюються відео, на яких сирени та гучномовці звучать у різних російських містах. За інформацією російського Telegram-каналу "Осторожно, новости", перевірка тривала з 10 до 11 ранку. Виключення — лише Бєлгородська область, бо там сирени повітряної тривоги вмикають під час ракетної небезпеки, пишуть автори каналу.
Нагадаємо, 4 березня ударні безпілотники атакували нафтопереробний завод в Сизрані та нафтобазу в Ростовській області РФ у Черткові. Внаслідок влучання спалахнула пожежа.
В ніч на 3 березня дрони завдали удару по підприємству "Уфаоргсинтез" в російській Уфі. За даними ЗМІ, цей завод випускає близько третини російських фенолу та ацетону, що використовуються для виробництва вибухових речовин.
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