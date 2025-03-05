"Внимание всем!": во всех регионах России звучали сирены тревоги, что произошло (видео)
В сети публикуют видео, на которых в разных городах РФ звучат сирены и громкоговорители. Также сигнал "Внимание всем!" передавали по телевидению и радио.
Утром 5 марта россияне по всей территории страны-агрессора слышали сигналы тревоги. Таким образом проверяли системы оповещения населения в регионах России, сообщило Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Во время проверки звучали электросирены и громкоговорители, в эфире общероссийских пропагандистских каналов телевидения и радио передавали сигнал "Внимание всем!".
В МЧС России объяснили, что так специалисты оценивали работоспособность всех элементов системы оповещения на случай угрозы возникновения ЧС природного или техногенного характера. Россияне проводят такие мероприятия планово дважды в год: в первые среды марта и октября.
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В сети распространяются видео, на которых сирены и громкоговорители звучат в разных российских городах. По информации российского Telegram-канала "Осторожно, новости", проверка продолжалась с 10 до 11 утра. Исключение — только Белгородская область, потому что там сирены воздушной тревоги включают во время ракетной опасности, пишут авторы канала.
Напомним, 4 марта ударные беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Сызрани и нефтебазу в Ростовской области РФ в Черткове. В результате попадания вспыхнул пожар.
В ночь на 3 марта дроны нанесли удар по предприятию "Уфаоргсинтез" в российской Уфе. По данным СМИ, этот завод выпускает около трети российских фенола и ацетона, используемых для производства взрывчатых веществ.
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