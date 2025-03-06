100-річний генерал та дипломати РФ: у Румунії викрили спробу держперевороту

Двоє громадян Румунії у січні 2025 року їздили у Москву та консультувались, як захопити державну владу та влаштувати переворот, розповіли правоохоронці.

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Управління розслідування злочинів, пов’язаних з організованою злочинністю і тероризмом (DIICOT) Румунії арештувало шістьох фігурантів, які намагались влаштувати державний переворот. Арештовані почали діяти у 2023 році: вербували прихильників та публікували заклики до виходу з НАТО та зміни конституційного ладу. Очолював злочинне угрупування генерал-майор у відставці. Члени групи, серед іншого, контактували з російськими дипломатами і двічі протягом останнього року їздили в Російську Федерацію. Про деталі справи ідеться у пресрелізі, опублікованому на порталі відомства.

Переворот в Румунії — деталі

У пресрелізі DIICOT не називаються імена фігурантів. Втім, видання Digi24 розповіло деталі розслідування, зокрема, імена зловмисників — громадян Румунії та РФ.

Правоохоронці розповіли, що змовники займались "політичним підривом обороноздатності країни". При цьому вони контактували з агентами іноземних держав, які діяли всередині країни та у РФ. Для прикриття була створена воєнізована організація, яку очолював генерал-майор. Спільники діяли у кількох напрямках:

вербували підписників та публікували тексти та відео на шкоду державі;

брали участь у перемовинах для виходу Румунії з НАТО;

готували конституційний переворот з розпуском партій, новим урядом, новою конституцією, гімном та прапором.

"Протягом січня двоє підсудних їздили до Москви, де вони контактували з людьми, які бажають підтримати зусилля організації щодо захоплення державної влади в Румунії", — розповіли правоохоронці.

У квартирах підозрюваних провели обшуки, розслідування продовжується, ідеться у пресрелізі установи.

Журналісти повідомили, що ідеться про Раду Теодору, а організація називалась "Генеральний штаб командування Влада Цепеша". Раду Теодору — 101-річний військовий у відставці, який критикував діяльність філантропа та мільярдера Сороса, відмовлявся визнавати Голокост та розповідав про "змову сіоністів". Також Digi24 назвало імена громадян РФ, які долучились до змовників. Ідеться про двох російських дипломатів — це військовий аташе в Бухаресті Олександр Чуприна та його заступник Євген Ігнатьєв. Обох визнано персонами нон грата та вислали з країни, уточнило медіа.

Зазначимо, восени в Румунії відбувся перший тур президентських виборів, результати якого скасували. Правоохоронці з'ясували, що переможець першого туру Келін Джорджеску маніпулював думкою виборців за допомогою TikTok. При цьому він залучив мережі ботів, ймовірно, пов'язаних з російськими політтехнологами.

Нагадуємо, 31 січня Келін Джорджеску висловився щодо подій в Україні: Київ відповів на заяви румунського політика.