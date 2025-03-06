100-летний генерал и дипломаты РФ: в Румынии разоблачили попытку госпереворота

Двое граждан Румынии в январе 2025 года ездили в Москву и консультировались, как захватить государственную власть и устроить переворот, рассказали правоохранители.

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Управление по расследованию преступлений, связанных с организованной преступностью и терроризмом (DIICOT) Румынии арестовало шестерых фигурантов, которые пытались устроить государственный переворот. Арестованные начали действовать в 2023 году: вербовали сторонников и публиковали призывы к выходу из НАТО и изменению конституционного строя. Возглавлял преступную группировку генерал-майор в отставке. Члены группы, среди прочего, контактировали с российскими дипломатами и дважды в течение последнего года ездили в Российскую Федерацию. О деталях дела говорится в пресс-релизе, опубликованном на портале ведомства.

Переворот в Румынии — детали

В пресс-релизе DIICOT не называются имена фигурантов. Впрочем, издание Digi24 рассказало детали расследования, в частности, имена злоумышленников — граждан Румынии и РФ.

Правоохранители рассказали, что заговорщики занимались "политическим подрывом обороноспособности страны". При этом они контактировали с агентами иностранных государств, которые действовали внутри страны и в РФ. Для прикрытия была создана военизированная организация, которую возглавлял генерал-майор. Сообщники действовали в нескольких направлениях:

вербовали подписчиков и публиковали тексты и видео в ущерб государству;

участвовали в переговорах для выхода Румынии из НАТО;

готовили конституционный переворот с роспуском партий, новым правительством, новой конституцией, гимном и флагом.

"В течение января двое подсудимых ездили в Москву, где они контактировали с людьми, желающими поддержать усилия организации по захвату государственной власти в Румынии", — рассказали правоохранители.

В квартирах подозреваемых провели обыски, расследование продолжается, говорится в пресс-релизе учреждения.

Журналисты сообщили, что речь идет о Раду Теодору, а организация называлась "Генеральный штаб командования Влада Цепеша". Раду Теодору — 101-летний военный в отставке, который критиковал деятельность филантропа и миллиардера Сороса, отказывался признавать Холокост и рассказывал о "заговоре сионистов". Также Digi24 назвало имена граждан РФ, которые присоединились к заговорщикам. Речь идет о двух российских дипломатах — это военный атташе в Бухаресте Александр Чуприна и его заместитель Евгений Игнатьев. Оба признаны персонами нон грата и высланы из страны, уточнило медиа.

Отметим, осенью в Румынии состоялся первый тур президентских выборов, результаты которого отменили. Правоохранители выяснили, что победитель первого тура Келин Джорджеску манипулировал мнением избирателей с помощью TikTok. При этом он привлек сети ботов, вероятно, связанных с российскими политтехнологами.

Напоминаем, 31 января Келин Джорджеску высказался относительно событий в Украине: Киев ответил на заявления румынского политика.