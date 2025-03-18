Намагався виїхати через Білорусь: в РФ затримали коміка через жарт про окупанта без ніг (фото, відео)

Стендапер заперечує, що його жарт стосувався учасників російсько-української війни. Слідчий комітет Москви опублікував відео допиту після затримання з розкаянням підозрюваного.

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Російського стендап-коміка Артемія Останіна затримали на кордоні з Білоруссю при спробі виїхати з РФ після того, як він пожартував під час виступу в московському барі про російських військових, які втратили ноги під час бойових дій. Про це повідомив російський пропагандистський Telegram-канал Mash.

На поширеному в мережі відео виступу комік розповідає, що в переході метро на нього наїхав чоловік з інвалідністю. Останін назвав його "скейтером без ніг".

15 березня російські медіа писали, що Міщанський слідчий відділ Москви порушив проти Артемія Останіна кримінальну справу за статтею 282 КК РФ — "розпалювання ненависті або ворожнечі та приниження людської гідності", яка передбачає покарання до 6 років позбавлення волі.

У пресслужбі слідчого комітету РФ заявили, що Головне слідче управління СК Росії по м. Москві розслідує кримінальну справу проти Останіна.

"За версією слідства, не пізніше 15 березня 2025 року підозрюваний під час публічного виступу в місті Москві висловлював ворожі коментарі на адресу осіб, які дістали каліцтва і втратили працездатність", — сказали у відомстві.

Telegram-канал "Белорусский силовик" поширив фото затриманого Останіна та розповів, що білоруські силовики повісили стендаперу на шию м'ясорубку. За словами автора каналу, на одному з виступів російський комік казав, що матерям учасників "спеціальної воєнної операції", як Кремль називає війну проти України, на свято 8 березня потрібно дарувати м'ясорубки.

Білоруські силовики при затриманні повісмили на шию Артемія Останіна м'ясорубку Фото: Telegram / Белорусский силовик

Московський слідчий комітет опублікував відео допиту коміка, на якому Останін просить вибачення за свої слова та запевняє, що "не мав на меті образити когось чи задіти чиїсь почуття".

В коментарі російському Telegram-каналу "Осторожно, новости" комік сказав, що у своєму жарті мав на увазі не учасників "СВО", а жебрака в метро, який "катається без ніг на скейті вже років як 20".

"Про "СВО" в жарті немає жодного слова і мови про це навіть близько не йде, решта вигадка блогерів. І, на подив, федеральних ЗМІ. На мене накинулися, тому що спочатку вся інформація в цих каналах подавалася під таким соусом. Критичного мислення до питання, природно, ніхто не підключав", — заявив Останін.

Нагадаємо, 18 березня російський співак Філіп Кіркоров повідомив про смерть свого батька, Бедроса Кіркорова. Кіркоров-старший відкрито підтримував вторгнення РФ до України та заявляв, що Кремль "мав вагомі підстави для початку СВО".

12 березня тіктокер-мільйонник з Кривого Рогу Артур Бабич заявив, що подає документи на отримання російського громадянства.