Пытался выехать через Беларусь: в РФ задержали комика из-за шутки об оккупанте без ног (фото, видео)

Стендапер отрицает, что его шутка касалась участников российско-украинской войны. Следственный комитет Москвы опубликовал видео допроса после задержания с раскаянием подозреваемого.

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Российского стендап-комика Артемия Останина задержали на границе с Беларусью при попытке выехать из РФ после того, как он пошутил во время выступления в московском баре о российских военных, потерявших ноги во время боевых действий. Об этом сообщил российский пропагандистский Telegram-канал Mash.

На распространенном в сети видео выступления комик рассказывает, что в переходе метро на него наехал человек с инвалидностью. Останин назвал его "скейтером без ног".

15 марта российские медиа писали, что Мещанский следственный отдел Москвы возбудил против Артемия Останина уголовное дело по статье 282 УК РФ — "возбуждение ненависти либо вражды и унижение человеческого достоинства", которая предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.

В пресс-службе следственного комитета РФ заявили, что Главное следственное управление СК России по г. Москве расследует уголовное дело против Останина.

"По версии следствия, не позднее 15 марта 2025 года подозреваемый во время публичного выступления в городе Москве высказывал враждебные комментарии в адрес лиц, получивших увечья и утративших трудоспособность", — сказали в ведомстве.

Telegram-канал "Белорусский силовик" распространил фото задержанного Останина и рассказал, что белорусские силовики повесили стендаперу на шею мясорубку. По словам автора канала, на одном из выступлений российский комик говорил, что матерям участников "специальной военной операции", как Кремль называет войну против Украины, на праздник 8 марта нужно дарить мясорубки.

Белорусские силовики при задержании повесили на шею Артемия Останина мясорубку Фото: Telegram / Белорусский силовик

Московский следственный комитет опубликовал видео допроса комика, на котором Останин просит прощения за свои слова и уверяет, что "не имел целью оскорбить кого-то или задеть чьи-то чувства".

В комментарии российскому Telegram-каналу "Осторожно, новости" комик сказал, что в своей шутке имел в виду не участников "СВО", а нищего в метро, который "катается без ног на скейте уже лет 20".

"Про "СВО" в шутке нет ни одного слова и речи об этом даже близко не идет, остальное выдумка блогеров. И, на удивление, федеральных СМИ. На меня набросились, потому что изначально вся информация в этих каналах подавалась под таким соусом. Критического мышления к вопросу, естественно, никто не подключал", — заявил Останин.

Напомним, 18 марта российский певец Филипп Киркоров сообщил о смерти своего отца, Бедроса Киркорова. Киркоров-старший открыто поддерживал вторжение РФ в Украину и заявлял, что Кремль "имел веские основания для начала СВО".

12 марта тиктокер-миллионник из Кривого Рога Артур Бабич заявил, что подает документы на получение российского гражданства.