У РФ вибухнув газ і загорілася багатоповерхівка: влада заявила, що там не мали жити (відео)

Відомо вже про двох постраждалих. Не встигли росіяни оговтатись від спалаху газу в одній з квартир, як вибухнув магазин.

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У столиці Дагестану Махачкалі прогримів вибух. Попередньо, у багатоквартирному будинку вибухнув газ. Про це зранку 25 березня повідомили у "РИА Новости" з посиланням на екстрені служби.

Вибух газу в одній з квартир спричинив пожежу. У прокуратурі заявили про займання газоповітряної суміші.

З будинку у Махачкалі евакуювали 150 осіб. У п’яти сусідніх будинків через вибух пошкоджені вікна, також постраждали приблизно 50 машин, які були припарковані поблизу. Пожежу вже загасили.

У самому будинку вибило більшість вікон. Загалом постраждали кілька десятків квартир. Мешканка сусіднього будинку показала, що в її помешканні — вибиті вікна й розбився посуд.

Постраждали двоє осіб

За даними дагестанського МОЗ, внаслідок вибуху й пожежі постраждали двоє. Одна жінка перебуває у важкому стані.

У ЗМІ уточнили, що, попередньо, постраждала — мешканка тієї квартири, де стався вибух. Через вибухову хвилю у багатьох квартирах вибило шибки.

Повідомляється, що жінку доставили у реанімацію. Інший постраждалий — чоловік, він перебуває у стані середньої тяжкості. У медіа передали, що в обох "сильні опіки".

У будинки не мав ніхто жити

У мерії Махачкали заявили, що будинок входив до реєстру незаконно зведених. Він не був введений в експлуатацію, і не мав бути заселений людьми. Окрім того, туди не мав бути підведений газ.

Однак, як зазначають у медіа, росіяни активно в'їжджали у свої нові квартири.

Прогримів другий вибух

Невдовзі стався ще один вибух. Цього разу, як повідомили у росЗМІ з посиланням на МВС, щось вибухнуло у салоні стільникового зв'язку. За попередніми даними було відомо про двох постраждалих.

Зі слів очевидців, у магазині також вибухнув газ. Цю інформацію перевіряють екстрені служби. У мерії заявили, що кількість постраждалих вже зросла до трьох осіб.

Нагадаємо, зранку 24 березня у російському Ростові спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив 300 квадратних метрів і розповсюдився ще на понад 800 квадратних метрів покрівлі сусіднього будинку.

Також 24 березня горів житловий комплекс у центрі Москви. У медіа передавали, що стовп диму було видно майже з будь-якої точки міста. Зазначалось, що спалахнув пентхаус на останньому поверсі вартістю у понад 7 мільйонів доларів.