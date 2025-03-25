В РФ взорвался газ и загорелась многоэтажка: власти заявили, что там не должны были жить (видео)

Известно уже о двух пострадавших. Не успели россияне оправиться от вспышки газа в одной из квартир, как взорвался магазин.

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В столице Дагестана Махачкале прогремел взрыв. Предварительно, в многоквартирном доме взорвался газ. Об этом утром 25 марта сообщили в "РИА Новости" со ссылкой на экстренные службы.

Взрыв газа в одной из квартир вызвал пожар. В прокуратуре заявили о возгорании газовоздушной смеси.

Из дома в Махачкале эвакуировали 150 человек. У пяти соседних домов из-за взрыва повреждены окна, также пострадали около 50 машин, которые были припаркованы поблизости. Пожар уже потушили.

В самом доме выбило большинство окон. В целом пострадали несколько десятков квартир. Жительница соседнего дома показала, что в ее доме — выбиты окна и разбилась посуда.

Пострадали два человека

По данным дагестанского Минздрава, в результате взрыва и пожара пострадали двое. Одна женщина находится в тяжелом состоянии.

В СМИ уточнили, что, предварительно, пострадавшая — жительница той квартиры, где произошел взрыв. Из-за взрывной волны во многих квартирах выбило стекла.

Сообщается, что женщину доставили в реанимацию. Другой пострадавший — мужчина, он находится в состоянии средней тяжести. В медиа передали, что у обоих "сильные ожоги".

В домах никто не должен был жить

В мэрии Махачкалы заявили, что дом входил в реестр незаконно возведенных. Он не был введен в эксплуатацию, и не должен был быть заселен людьми. Кроме того, туда не должен был быть подведен газ.

Однако, как отмечают в медиа, россияне активно въезжали в свои новые квартиры.

Прогремел второй взрыв

Вскоре произошел еще один взрыв. На этот раз, как сообщили в росСМИ со ссылкой на МВД, что-то взорвалось в салоне сотовой связи. По предварительным данным было известно о двух пострадавших.

По словам очевидцев, в магазине также взорвался газ. Эту информацию проверяют экстренные службы. В мэрии заявили, что количество пострадавших уже возросло до трех человек.

Напомним, утром 24 марта в российском Ростове вспыхнул масштабный пожар. Огонь охватил 300 квадратных метров и распространился еще на более 800 квадратных метров кровли соседнего дома.

Также 24 марта горел жилой комплекс в центре Москвы. В медиа передавали, что столб дыма было видно почти из любой точки города. Отмечалось, что вспыхнул пентхаус на последнем этаже стоимостью более 7 миллионов долларов.