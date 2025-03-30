У РФ топчиновник помер під час хокейного матчу: він відправляв росіян на війну (відео)

В російському Архангельську один з керівників адміністрації області 66-річний Володимир Ананьєв помер під час хокейного матчу. Чоловіка госпіталізували, однак лікарі не змогли врятувати постраждалого.

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Про це повідомляє російське видання 29.ru.

За інформацією ЗМІ, інцидент стався під час хокейного матчу міського чемпіонату, який відбувався 29 березня в архангельському Палаці спорту. На оприлюднених кадрах помітно, що Ананьєву різко стало зле, після чого він впав на лід і втратив свідомість.

На кадрах видно, що урядовець упав сам без будь-яких зіткнень чи травм. Відразу викликали медиків, а політика згодом винесли на ношах і відправили його до лікарні. Однак потім медики повідомили, що їм не вдалося врятувати російського чиновника, і він помер.

Журналісти повідомляють що померлий 66-річний Ананьєв був заступник керівника адміністрації Архангельської області. Також очолював департамент вдосконалення державного управління, а у 2022 році покійний був відповідальним секретарем призовної комісії, проводив брифінги у прямих ефірах на тему мобілізації в Росії.

Також журналісти зняли відео, як Ананьєв виступав із напутньою промовою перед мобілізованими на урочистих церемоніях восени 2022 роки. Там він говорив, що мобілізованим мешканцям Архангельської області "доведеться вирішувати складні завдання щодо захисту нашої великої батьківщини — Росії та її громадян" і висловив впевненість, що "з цими завданнями ви гідно впораєтеся".

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