В РФ топ-чиновник умер во время хоккейного матча: он отправлял россиян на войну (видео)

В российском Архангельске один из руководителей администрации области 66-летний Владимир Ананьев умер во время хоккейного матча. Мужчину госпитализировали, однако врачи не смогли спасти пострадавшего.

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Об этом сообщает российское издание 29.ru.

По информации СМИ, инцидент произошел во время хоккейного матча городского чемпионата, который проходил 29 марта в архангельском Дворце спорта. На обнародованных кадрах заметно, что Ананьеву резко стало плохо, после чего он упал на лед и потерял сознание.

На кадрах видно, что чиновник упал сам без каких-либо столкновений или травм. Сразу вызвали медиков, а политика впоследствии вынесли на носилках и отправили его в больницу. Однако потом медики сообщили, что им не удалось спасти российского чиновника, и он умер.

Журналисты сообщают, что умерший 66-летний Ананьев был заместитель руководителя администрации Архангельской области. Также возглавлял департамент совершенствования государственного управления, а в 2022 году покойный был ответственным секретарем призывной комиссии, проводил брифинги в прямых эфирах на тему мобилизации.

Также журналисты сняли видео, как Ананьев выступал с напутственной речью перед мобилизованными на торжественных церемониях осенью 2022 года. Там он говорил, что мобилизованным жителям Архангельской области "придется решать сложные задачи по защите нашей великой родины — России и ее граждан" и выразил уверенность, что "с этими задачами вы достойно справитесь".

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