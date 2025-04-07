Через сильний ураган у Сибіру вирували пожежі: відомо про десятки постраждалих (фото)

Ураган у Сибіру в Російські Федерації з 5 квітня накрив одразу кілька регіонів і викликав масштабні пожежі, які дісталися й населених пунктів. В Іркутській області згоріли 17 будинків і 100 тисяч лишилися без світла, а в Хакасії відомо про 40 постраждалих.

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Про наслідки, які спричинили ураган і пожежі в Сибіру, повідомляє російський Telegram-канал "Сибирский Экспресс".

За словами авторів каналу, через ураган в Сибіру без світла станом на ранок 7 квітня залишилися понад 33 тисячі жителів Красноярського краю: росіяни скаржаться, що в цьому регіоні влада не може відновити електропостачання протягом 3 діб. Також без електроенергії лишаються 700 будинків в Іркутській області.

Росіяни в Красноярському краю на три доби лишилися без світла через ураган Фото: Telegram / Сибирский Экспресс

Про те, що у Сибіру вирує ураган і пожежі, російські пабліки почали повідомляти 5 квітня. Голова Республіки Хакасія Валентин Коновалов близько 12 години дня повідомив, що в регіоні вводиться режим надзвичайної ситуації. Станом на 13 годину було відомо про 11 постраждалих через ураган. На наступний ранок повідомлялося, що через поширення пожеж у Сибіру в Іркутській області вогнем було знищено 17 житлових будинків і школа, без електропостачання лишилися понад 100 тисяч.

Спричинені сильним ураганом пожежі в Хакасії дісталися житлових будинків

Також канал "Сибирский Экспресс" із посиланням на коментар поліції писав, що під час стихійного лиха в Красноярську загинула жінка, яку "знесло вітром із балкона на третьому поверсі".

Сильний ураган пошкодив житлові будинки в Красноярську Фото: Telegram / Сибирский Экспресс

За даними республіканського МНС, у Хакасії за перший день стихійного лиха було зафіксовано 60 пожеж, а загальна довжина вогневого фронту наближалася до 80 км.

На ранок 6 квітня в Міністерстві охорони здоров'я Хакасії повідомили, що кількість постраждалих зросла до 32, п'ятьох із них було госпіталізовано. Telegram-канал Mash Siberia наступного дня писав, що кількість постраждалих через масштабні пожежі в Хакасії зросла до 40.

Нагадаємо, керівник Центру вивчення окупації, колишній радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram-каналі повідомляв, що Кремль до 2030 року хоче заселити на окупованих територіях України близько 5 мільйонів росіян.

Джерела в Службі безпеки України 5 квітня повідомили Фокусу, що дрони СБУ атакували російського виробника вибухівки у місті Чапаєвську Самарської області.