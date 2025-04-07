Ураган в Сибири в Российской Федерации с 5 апреля накрыл сразу несколько регионов и вызвал масштабные пожары, которые добрались и до населенных пунктов. В Иркутской области сгорели 17 домов и 100 тысяч остались без света, а в Хакасии известно о 40 пострадавших.

Related video

О последствиях, которые повлекли ураган и пожары в Сибири, сообщает российский Telegram-канал "Сибирский Экспресс".

По словам авторов канала, из-за урагана в Сибири без света по состоянию на утро 7 апреля остались более 33 тысяч жителей Красноярского края: россияне жалуются, что в этом регионе власти не могут восстановить электроснабжение в течение 3 суток. Также без электроэнергии остаются 700 домов в Иркутской области.

Россияне в Красноярском крае на трое суток остались без света из-за урагана Фото: Telegram / Сибирский Экспресс

О том, что в Сибири бушует ураган и пожары, российские паблики начали сообщать 5 апреля. Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов около 12 часов дня сообщил, что в регионе вводится режим чрезвычайной ситуации. По состоянию на 13 часов было известно об 11 пострадавших из-за урагана. На следующее утро сообщалось, что из-за распространения пожаров в Сибири в Иркутской области огнем было уничтожено 17 жилых домов и школа, без электроснабжения остались более 100 тысяч.

Вызванные сильным ураганом пожары в Хакасии добрались до жилых домов

Также канал "Сибирский Экспресс" со ссылкой на комментарий полиции писал, что во время стихийного бедствия в Красноярске погибла женщина, которую "снесло ветром с балкона на третьем этаже".

Сильный ураган повредил жилые дома в Красноярске Фото: Telegram / Сибирский Экспресс

По данным республиканского МЧС, в Хакасии за первый день стихийного бедствия было зафиксировано 60 пожаров, а общая длина огненного фронта приближалась к 80 км.

На утро 6 апреля в Министерстве здравоохранения Хакасии сообщили, что количество пострадавших возросло до 32, пятеро из них были госпитализированы. Telegram-канал Mash Siberia на следующий день писал, что число пострадавших из-за масштабных пожаров в Хакасии возросло до 40.

Напомним, руководитель Центра изучения оккупации, бывший советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram-канале сообщал, что Кремль до 2030 года хочет заселить на оккупированных территориях Украины около 5 миллионов россиян.

Источники в Службе безопасности Украины 5 апреля сообщили Фокусу, что дроны СБУ атаковали российского производителя взрывчатки в городе Чапаевске Самарской области.