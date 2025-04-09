Сибірська виразка вбила 50 бегемотів у Конго: тварини і так є вразливим видом

Усі загиблі тварини жили в Національному парку Вірунга в Демократичній Республіці Конго. Ймовірно, вони заразилися від бактерій, що потрапили у воду через скотомогильники.

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Про це повідомляє NYpost.

Форма сибірської виразки, що трапляється в природі, знищила бегемотів у Конго на території об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО площею 3120 квадратних миль, який було створено 1925 року.

Чиновники попереджають, що спороутворювальна бактерія Bacillus anthracis може становити загрозу і для людей.

Сибірська виразка вбила бегемотів у Конго, які й так перебувають на межі знищення

Мертві бегемоти були виявлені в річці недалеко від озера Едвард на території величезного природного парку Вірунга.

"Хоча це захворювання здебільшого вражає диких тварин, воно становить потенційний ризик передання як людям, так і домашнім тваринам", — заявили в Конголезькому інституті охорони природи, що управляє парком Вірунга.

За даними звіту, офіційні особи вважають, що сибірська виразка потрапила до ґрунту через інших тварин, які є переносниками сибірської виразки, які загинули і були поховані недалеко від місця масового поховання.

Аналогічні масові загибелі бегемотів та інших тварин через отруєння сибірською виразкою сталися й в інших природних заповідниках Африки, де сибірська виразка природним чином розвивається в ґрунті.

Колись в озері Едвард мешкала найбільша у світі популяція бегемотів, проте з 1994 року вона значно скоротилася через війну в Конго.

Ця жахлива екологічна трагедія сталася на тлі заворушень, що охопили всю Демократичну Республіку Конго: повстанці розпочали новий наступ на сході, а в столиці Кіншасі через повені загинули десятки людей.

Нагадаємо, Фокус писав про те, що війна в Конго може випустити на волю десятки смертельних вірусів, які вивчали в лабораторії Національного біомедичного дослідницького інституту.