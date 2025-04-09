Сибирская язва убила 50 бегемотов в Конго: животные и так являются уязвимым видом

Все погибшие животные жили в Национальном парке Вирунга в Демократической Республике Конго. Вероятно, они заразились от бактерий, попавших в воду из-за скотомогильников.

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Об этом сообщает NYpost.

Встречающаяся в природе форма сибирской язвы уничтожила бегемотов в Конго на территории объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО площадью 3120 квадратных миль, который был создан в 1925 году.

Чиновники предупреждают, что спорообразующая бактерия Bacillus anthracis может представлять угрозу и для людей.

Сибирская язва убила бегемотов в Конго, которые и так находятся на грани уничтожения

Мертвые бегемоты были обнаружены в реке недалеко от озера Эдвард на территории огромного природного парка Вирунга.

"Хотя это заболевание в основном поражает диких животных, оно представляет потенциальный риск передачи как людям, так и домашним животным", — заявили в Конголезском институте охраны природы, который управляет парком Вирунга.

По данным отчета, официальные лица полагают, что сибирская язва попала в почву из-за других животных, являющихся переносчиками сибирской язвы, которые погибли и были похоронены недалеко от места массового захоронения.

Аналогичные массовые гибели бегемотов и других животных из-за отравления сибирской язвой произошли и других природных заповедниках Африки, где сибирская язва естественным образом развивается в почве.

Когда-то в озере Эдвард обитала самая большая в мире популяция бегемотов, однако с 1994 года она значительно сократилась из-за войны в Конго.

Эта ужасная экологическая трагедия произошла на фоне беспорядков, охвативших всю Демократическую Республику Конго: повстанцы начали новое наступление на востоке, а в столице Киншасе из-за наводнений погибли десятки людей.

Напомним, Фокус писал о том, что война в Конго может выпустить на свободу десятки смертельных вирусов, которые изучались в лаборатории Национального биомедицинского исследовательского института.