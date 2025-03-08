Не только Украина: США обсуждают сделку о ценных металлах с еще одной страной, – FT
Страна, обладающая большими запасами меди, кобальта и урана, обратилась к США с предложением по добыче ресурсов в обмен на помощь.
США ведут предварительные переговоры о возможной сделке с Конго, которая предоставит американцам доступ к важнейшим полезным ископаемым страны. Об этом пишет газета Financial Times.
Сообщается что Конго, обладающая большими запасами меди, кобальта и урана, в прошлом месяце обратилась к США, предложив права на добычу полезных ископаемых в обмен на поддержку правительства президента Феликса Чисекеди.
По данным издания, официальные лица Конго надеются, что соглашение укрепит поддержку Чисекеди в период вооруженного конфликта в восточной части страны, где повстанцы "М23" при поддержке соседней Руанды захватили участки богатой полезными ископаемыми территории и два крупнейших города.
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Согласно докладам ООН, Руанда может использовать конфликта на востоке Конго для разграбления полезных ископаемых, таких как золото и колтан, используемый в мобильных телефонах. В противостояние также втянуты другие соседние армии, в том числе из Бурунди и Уганды.
"Это выглядит как акт отчаяния. Лица, выдвинувшие это предложение, немного спешат придумать что-то, что могло бы понравиться США", — прокомментировал возможную сделку по минералам Индиго Эллис, управляющий директор консалтинговой фирмы JS Held.
Знакомые с ходом переговоров источники утверждают, что в последние дни переговоры между США и Конго касательно полезных ископаемых стали более серьезными, однако они все еще находятся на ранней стадии.Важно
"Конго обладает значительной долей важнейших минералов мира, необходимых для передовых технологий. Соединенные Штаты открыты для обсуждения партнерств в этом секторе, которые соответствуют программе администрации Трампа "Америка прежде всего", — сказал журналистам неназванный представитель госдепартамента.
Напомним, по данным Bloomberg, США связывают заключение соглашения о редкоземельных металлах с перемирием в российско-украинской войне.
Ранее The Wall Streat Journal также писал, что РФ рассматривает возможность предоставления компаниям США прав на добычу полезных ископаемых на оккупированных территориях Украины.
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