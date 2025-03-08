Не только Украина: США обсуждают сделку о ценных металлах с еще одной страной, – FT

Страна, обладающая большими запасами меди, кобальта и урана, обратилась к США с предложением по добыче ресурсов в обмен на помощь.

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США ведут предварительные переговоры о возможной сделке с Конго, которая предоставит американцам доступ к важнейшим полезным ископаемым страны. Об этом пишет газета Financial Times.

Сообщается что Конго, обладающая большими запасами меди, кобальта и урана, в прошлом месяце обратилась к США, предложив права на добычу полезных ископаемых в обмен на поддержку правительства президента Феликса Чисекеди.

По данным издания, официальные лица Конго надеются, что соглашение укрепит поддержку Чисекеди в период вооруженного конфликта в восточной части страны, где повстанцы "М23" при поддержке соседней Руанды захватили участки богатой полезными ископаемыми территории и два крупнейших города.

Согласно докладам ООН, Руанда может использовать конфликта на востоке Конго для разграбления полезных ископаемых, таких как золото и колтан, используемый в мобильных телефонах. В противостояние также втянуты другие соседние армии, в том числе из Бурунди и Уганды.

"Это выглядит как акт отчаяния. Лица, выдвинувшие это предложение, немного спешат придумать что-то, что могло бы понравиться США", — прокомментировал возможную сделку по минералам Индиго Эллис, управляющий директор консалтинговой фирмы JS Held.

Знакомые с ходом переговоров источники утверждают, что в последние дни переговоры между США и Конго касательно полезных ископаемых стали более серьезными, однако они все еще находятся на ранней стадии.

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"Конго обладает значительной долей важнейших минералов мира, необходимых для передовых технологий. Соединенные Штаты открыты для обсуждения партнерств в этом секторе, которые соответствуют программе администрации Трампа "Америка прежде всего", — сказал журналистам неназванный представитель госдепартамента.

Напомним, по данным Bloomberg, США связывают заключение соглашения о редкоземельных металлах с перемирием в российско-украинской войне.

Ранее The Wall Streat Journal также писал, что РФ рассматривает возможность предоставления компаниям США прав на добычу полезных ископаемых на оккупированных территориях Украины.