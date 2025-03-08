Не тільки Україна: США обговорюють угоду про цінні метали зі ще однією країною, — FT
Країна, що володіє великими запасами міді, кобальту та урану, звернулася до США з пропозицією щодо видобутку ресурсів в обмін на допомогу.
США ведуть попередні переговори про можливу угоду з Конго, яка надасть американцям доступ до найважливіших корисних копалин країни. Про це пише газета Financial Times.
Повідомляється, що Конго, яка володіє великими запасами міді, кобальту й урану, минулого місяця звернулася до США, запропонувавши права на видобуток корисних копалин в обмін на підтримку уряду президента Фелікса Чісекеді.
За даними видання, офіційні особи Конго сподіваються, що угода зміцнить підтримку Чісекеді в період збройного конфлікту в східній частині країни, де повстанці "М23" за підтримки сусідньої Руанди захопили ділянки багатої корисними копалинами території та два найбільших міста.
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Згідно з доповідями ООН, Руанда може використовувати конфлікт на сході Конго для розграбування корисних копалин, як-от золото і колтан, що використовується в мобільних телефонах. У протистояння також втягнуті інші сусідні армії, зокрема з Бурунді та Уганди.
"Це виглядає як акт відчаю. Особи, які висунули цю пропозицію, трохи поспішають придумати щось, що могло б сподобатися США", — прокоментував можливу угоду щодо мінералів Індиго Елліс, директор консалтингової фірми JS Held.
Знайомі з перебігом переговорів джерела стверджують, що останніми днями переговори між США і Конго щодо корисних копалин стали серйознішими, проте вони все ще перебувають на ранній стадії.Важливо
"Конго має значну частку найважливіших мінералів світу, необхідних для передових технологій. Сполучені Штати відкриті для обговорення партнерств у цьому секторі, які відповідають програмі адміністрації Трампа "Америка насамперед", — сказав журналістам неназваний представник держдепартаменту.
Нагадаємо, за даними Bloomberg, США пов'язують укладення угоди про рідкісноземельні метали з перемир'ям у російсько-українській війні.
Раніше The Wall Streat Journal також писав, що РФ розглядає можливість надання компаніям США прав на видобуток корисних копалин на окупованих територіях України.
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