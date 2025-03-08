Не тільки Україна: США обговорюють угоду про цінні метали зі ще однією країною, — FT

Країна, що володіє великими запасами міді, кобальту та урану, звернулася до США з пропозицією щодо видобутку ресурсів в обмін на допомогу.

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США ведуть попередні переговори про можливу угоду з Конго, яка надасть американцям доступ до найважливіших корисних копалин країни. Про це пише газета Financial Times.

Повідомляється, що Конго, яка володіє великими запасами міді, кобальту й урану, минулого місяця звернулася до США, запропонувавши права на видобуток корисних копалин в обмін на підтримку уряду президента Фелікса Чісекеді.

За даними видання, офіційні особи Конго сподіваються, що угода зміцнить підтримку Чісекеді в період збройного конфлікту в східній частині країни, де повстанці "М23" за підтримки сусідньої Руанди захопили ділянки багатої корисними копалинами території та два найбільших міста.

Згідно з доповідями ООН, Руанда може використовувати конфлікт на сході Конго для розграбування корисних копалин, як-от золото і колтан, що використовується в мобільних телефонах. У протистояння також втягнуті інші сусідні армії, зокрема з Бурунді та Уганди.

"Це виглядає як акт відчаю. Особи, які висунули цю пропозицію, трохи поспішають придумати щось, що могло б сподобатися США", — прокоментував можливу угоду щодо мінералів Індиго Елліс, директор консалтингової фірми JS Held.

Знайомі з перебігом переговорів джерела стверджують, що останніми днями переговори між США і Конго щодо корисних копалин стали серйознішими, проте вони все ще перебувають на ранній стадії.

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"Конго має значну частку найважливіших мінералів світу, необхідних для передових технологій. Сполучені Штати відкриті для обговорення партнерств у цьому секторі, які відповідають програмі адміністрації Трампа "Америка насамперед", — сказав журналістам неназваний представник держдепартаменту.

Нагадаємо, за даними Bloomberg, США пов'язують укладення угоди про рідкісноземельні метали з перемир'ям у російсько-українській війні.

Раніше The Wall Streat Journal також писав, що РФ розглядає можливість надання компаніям США прав на видобуток корисних копалин на окупованих територіях України.