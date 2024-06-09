Роковой ужин: мужчина заразился сибирской язвой, съев кусок баранины

Все мы знаем, что любое мясо ни в коем случае нельзя есть без должной термо-обработки. Однако 50-летний мужчина, решивший поужинать ягненком, не был готов к тому, что его приготовленный ужин обратиться в самый настоявший кошмар.

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Житель Техаса привел в замешательство врачей, внезапно заразившись черезвычайно редкой бактериальной инфекцией на своем ранчо. Мужчина, которому было за 50, обнаружил мертвого ягненка в канун Рождества и решил его разделать и приготовить, вместо того, чтобы проигнорировать животное, умершее по непонятным причинам. При этом, хотя он разделил трапезу с пятью другими людьми, заболел только он, пишет Unilad.

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Уже через 11 дней после употребления мяса он был госпитализирован с высокой температурой, высоким уровнем лейкоцитов в крови, черным образованием на правом запястье, волдырями, обширным отеком и лейкоцитозом. После недельного лечения антибиотиками его выписали только для того, чтобы обнаружить, что на его ферме погибли еще два животных. На этот раз у этих животных обнаружили глазное и носовое кровотечение.

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Следователи из Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) подтвердили худшее из возможных вариантов — мужчина был заражен невероятно опасным заболеванием, сибирской язвой. Она в первую очередь поражает домашний скот и дичь, но может заразить и человека при контакте с инфицированными животными или их субпродуктами, что и произошло в данном случае.

CDC привел произошедшее в качестве наглядного примера, предостерегающего людей от употребления в пищу животных, внезапно умерших по неизвестным причинам. Хотя неясно, как ягненок заразился, предполагается, что животные скорее всего проглотили споры сибирской язвы непосредственно на участке.

Сибирскую язву часто называют болезнью "библейских времен" из-за ее долгой истории и того факта, что она была описана в древних текстах. Самые ранние записи о сибирской язве относятся к 700 году до н. э. в Месопотамии, и считается, что она была одной из чум, упомянутых в Библии, в частности пятой чумой, поразившей Египет и поразившей домашний скот. Этот исторический контекст, а также постоянное присутствие болезни на протяжении всей истории, закрепили за ней репутацию древнего и грозного заболевания. Ее симптомы и вспышки снова и снова отмечались многими древними цивилизациями.

Сибирскую язву довольно трудно спутать с другими болезнями из-за устрашающих черных шишек, появляющихся на теле больных Фото: Wikipedia

Сибирская язва вызывается бактерией Bacillus anthracis, которая образует прочные споры, способные сохраняться даже в суровых температурных и погодных условиях в течение десятилетий. Эти споры можно найти в почве, где они легко могут заразить пасущихся животных, которые, в свою очередь, могут передать болезнь человеку при контакте. Существует три формы сибирской язвы: кожная, легочная и желудочно-кишечная, каждая из которых поражает различные части тела. Кожная форма, поражающая кожу, является наиболее распространенной и наименее смертоносной, в то время как легочная форма сибирской язвы, поражающая легкие — самая тяжелая и опасная. Сибирская язва использовалась в качестве биологического оружия благодаря своей смертоносности и легкости распространения, в частности, во время атаки с применением сибирской язвы в США в 2001 году. Несмотря на свой смертоносный потенциал, при раннем обнаружении сибирская язва все же поддается эффективному лечению антибиотиками.

Симптомы сибирской язвы, которые обычно проявляются в течение шести дней после заражения, включают опухшие лимфатические железы, зудящие черные шишки, значительные отеки и гриппоподобные симптомы. Немедленная медицинская помощь крайне важна для людей, подверженных таким заболеваниям, поскольку ранняя диагностика и лечение могут спасти их жизнь, а любое промедление смертельно опасно. Хотя сибирская язва чаще встречается в Африке и Южной Азии, уязвимым жителям других стран, в том числе фермерам и военнослужащим, рекомендуют делать прививку от этой болезни.

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