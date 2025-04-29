Несе маячню: радники Трампа пояснили, чому не поспішають виконувати накази шефа, — ЗМІ

Радники голови Білого дому на 100 днів правління Трампа розповіли про те, що не поспішаються виконувати деякі його накази. Люди навколо президента Сполучених Штатів Америки реагують на розпорядження, які пролунали двічі. При цьому вони критично оцінили деякі заяви свого шефа.

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Про 100 днів Трампа та про дії його радників написало медіа The Atlantic.

Медіа опублікувало 30-сторінкову статтю лауреатки Пулітцерівської премії Ешлі Паркер, яка спеціалізується на діяльності президента Дональда Трампа. Авторка детально описала, що відбувалось у Білому домі під час першої його каденції, як він програв вибори Джо Байдену, що робив для повернення у Вашингтон та що творить у перші три місяці при владі. Журналістка поспілкувалась з радниками Трампа: імена та посади не вказуються. Один зі співрозмовників заявив, що у них з колегами є правило — виконувати накази лише після того, як вони пролунають двічі. Причина такого правила — особлива манера спілкування Трампа, ідеться у статті.

"Деякі радники Трампа навчилися діяти за неофіційним правилом: вони обов'язково виконують дії після того, як він їх скаже двічі. Це необхідне та важливе правило, тому що, як пояснив один радник, "він говорить багато лайна", — написала Ешлі Паркер.

У статті наводиться приклад непостійності Трампа, коли він спершу говорить одне, а потім кардинально змінює позицію. Історія стосується Центру Кеннеді: політик раніше просто ігнорував цей заклад, оскільки митці його критикували й він це пов'язав з імпічментом. Під час другої каденції голова Білого дому згадав про центр і заявив, що слід негайно звільнити директора Девіда Рубенштейна. Помічники не відразу кинулись виконувати вказівку, написало The Atlantic. Лише тоді, коли вказівка пролунала вдруге, вони проявили активність: протягом лютого звільнили правління й Трамп став керівником Центру Карнегі.

"Його культурні обов'язки за одну ніч перетворилися з розваг у застосунках, які грають старі пісні на iPad на терасі Mar-a-Lago, на посаду голови правління одного з провідних мистецьких закладів країни", — підсумувало медіа.

Ще на один випадок звернуло увагу медіа "Обозреватель". Вказується, що Трампу не сподобалось інтерв'ю президента України Володимира Зеленського телеканалу CBS у передачі "60 хвилин". Глава Білого дому гучно заявив, що у телеканалу слід відібрати ліцензію, але цього досі не сталось: ймовірно, через відсутність повторної вказівки, ідеться у статті.

100 днів Трампа — деталі

Зазначимо, 30 квітня завершаться перші 100 днів Трампа на посаді президента США і він почав оголошувати про перші результати. 29 квітня глава Білого дому повихвалявся рекордом: він оновив 80% чиновників і це перевищує темпи Джо Байдена. Крім того, речниця Білого дому навела інформацію про його економічні здобутки. У дописі речниці ідеться про те, що США начебто вже отримали 5 млрд дол. інвестицій, які принесуть 450 тис. нових робочих місць.

Нагадуємо, 28 квітня The Atlantic опублікувало інтерв'ю з нагоди 100 днів Трампа, у якому політик пояснив, що йому раніше заважало керувати країною та світом, а тепер не заважає.