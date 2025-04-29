Несет бред: советники Трампа объяснили, почему не спешат выполнять приказы шефа, — СМИ

Советники главы Белого дома на 100 дней правления Трампа рассказали о том, что не спешат выполнять некоторые его приказы. Люди вокруг президента Соединенных Штатов Америки реагируют на распоряжения, которые прозвучали дважды. При этом они критически оценили некоторые заявления своего шефа.

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О 100 днях Трампа и о действиях его советников написало медиа The Atlantic.

Медиа опубликовало 30-страничную статью лауреата Пулитцеровской премии Эшли Паркер, которая специализируется на деятельности президента Дональда Трампа. Автор подробно описала, что происходило в Белом доме во время первой его каденции, как он проиграл выборы Джо Байдену, что делал для возвращения в Вашингтон и что творит в первые три месяца у власти. Журналистка пообщалась с советниками Трампа: имена и должности не указываются. Один из собеседников заявил, что у них с коллегами есть правило — выполнять приказы только после того, как они прозвучат дважды. Причина такого правила — особая манера общения Трампа, говорится в статье.

"Некоторые советники Трампа научились действовать по неофициальному правилу: они обязательно выполняют действия после того, как он их скажет дважды. Это необходимое и важное правило, потому что, как объяснил один советник, "он говорит много дерьма", — написала Эшли Паркер.

В статье приводится пример непостоянства Трампа, когда он сначала говорит одно, а потом кардинально меняет позицию. История касается Центра Кеннеди: политик ранее просто игнорировал это заведение, поскольку деятели искусств его критиковали и он это связал с импичментом. Во время второй каденции глава Белого дома вспомнил о центре и заявил, что следует немедленно уволить директора Дэвида Рубенштейна. Помощники не сразу бросились выполнять указание, написало The Atlantic. Лишь тогда, когда указание прозвучало во второй раз, они проявили активность: в течение февраля уволили правление и Трамп стал руководителем Центра Карнеги.

"Его культурные обязанности за одну ночь превратились из развлечения в приложениях, играющих старые песни на iPad на террасе Mar-a-Lago, на должность председателя правления одного из ведущих художественных заведений страны", — подытожило медиа.

Еще на один случай обратило внимание медиа "Обозреватель". Указывается, что Трампу не понравилось интервью президента Украины Владимира Зеленского телеканалу CBS в передаче "60 минут". Глава Белого дома громко заявил, что у телеканала следует отобрать лицензию, но этого до сих пор не произошло: вероятно, из-за отсутствия повторного указания, говорится в статье.

100 дней Трампа — детали

Отметим, 30 апреля завершатся первые 100 дней Трампа на посту президента США и он начал объявлять о первых результатах. 29 апреля глава Белого дома похвастался рекордом: он обновил 80% чиновников и это превышает темпы Джо Байдена. Кроме того, пресс-секретарь Белого дома привела информацию о его экономических достижениях. В заметке пресс-секретаря говорится о том, что США якобы уже получили 5 млрд долл. инвестиций, которые принесут 450 тыс. новых рабочих мест.

Напоминаем, 28 апреля The Atlantic опубликовало интервью по случаю 100 дней Трампа, в котором политик объяснил, что ему раньше мешало управлять страной и миром, а теперь не мешает.