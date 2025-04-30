Блекаут у Європі: Іспанія засекретила розслідування, не виключена версія про кібератаку

Національний суд Іспанії засекретив розслідування блекаутів, які паралізували низку європейських країн. Держкорпорацію Red Eléctrica зобов'язали дати всі звіти за 10 днів.

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Про це повідомила іспанська газета El Pais.

Слідчий суддя Хосе Луїс Калама санкціонував розслідування, чи могли масштабні відключення бути кібератакою на критичну інфраструктуру Іспанії.

Державна корпорація Red Eléctrica ще до оголошення рішення суду відкинула ймовірність того, що блекаут стався через кібератаку, людську помилку або "незвичайні атмосферні явища".

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що в уряду "немає переконливої інформації про те, що це був теракт". Санчес закликав до обережності, поки справу не розслідують до кінця.

"Ми проведемо реформи, щоб гарантувати неможливість повторення такого сценарію. Ми притягнемо приватних операторів до відповідальності", — пообіцяв глава уряду.

Блекаут в Іспанії: чому засекретили розслідування відключень електроенергії?

Рішення суду про засекречення розслідування блекаутів має запобігти всім загрозам процесу розслідування, пише El Confidencial.

"Тільки так ми можемо запобігти можливості втручання або маніпуляції. У справі може бути конфіденційна інформація, розголошення якої поставить під загрозу безпеку основних послуг", — цитує видання суддю Каламу.

Як перші кроки влада зажадала звіти від Національного криптологічного центру і державної корпорації Red Eléctrica за 10 днів, де потрібно вказати причини відключення електроенергії.

Президент Red Eléctrica Беатріс Корредор вважає, що не варто пов'язувати вимкнення світла з поновлюваними джерелами енергії.

"Іспанська енергетична система — найкраща в Європі. Ми збираємо мільйони даних, щоб "зрозуміти, мілісекунда за мілісекундою", що сталося", — заявив він.

Нагадаємо, постачальник електроенергії з Португалії Redes Energéticas Nacionais (REN) вважає, що відключення світла спричинила "індукована атмосферна вібрація".

Через масштабні блекаути в Європі всі АЕС Іспанії залишилися без електрики. Станція Trillo була в безпечному стані завдяки генераторам.