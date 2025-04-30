Блэкаут в Европе: Испания засекретила расследование, не исключена версия о кибератаке

Национальный суд Испании засекретил расследование блэкаутов, парализовавших ряд европейских стран. Госкорпорацию Red Eléctrica обязали дать все отчеты за 10 дней.

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Об этом сообщила испанская газета El Pais.

Следственный судья Хосе Луис Калама санкционировал расследование, могли ли масштабные отключения быть кибератакой на критическую инфраструктуру Испании.

Государственная корпорация Red Eléctrica еще до оглашения решения суда исключила вероятность того, что блэкаут произошел из-за кибератаки, человеческой ошибки или "необычных атмосферных явлений.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что у правительства "нет убедительной информации о том, что это был теракт". Санчес призвал к осторожности, пока дело не расследуют до конца.

"Мы проведем реформы, чтобы гарантировать невозможность повторения такого сценария. Мы привлечем частных операторов к ответственности", — пообещал глава правительства.

Блэкаут в Испании: почему засекретили расследование отключений электроэнергии?

Решение суда о засекречивании расследования блэкаутов должно предотвратить все угрозы процессу расследования, пишет El Confidencial.

"Только так мы можем предотвратить возможность вмешательства или манипуляции. В деле может быть конфиденциальная информация, разглашение которой поставит под угрозу безопасность основных услуг", — цитирует издание судью Каламу.

В качестве первых шагов власти потребовали отчеты от Национального криптологического центра и государственной корпорации Red Eléctrica за 10 дней, где нужно указать причины отключения электроэнергии.

Президент Red Eléctrica Беатрис Корредор считает, что не стоит связывать отключения света с возобновляемыми источниками энергии.

"Испанская энергетическая система — лучшая в Европе. Мы собираем миллионы данных, чтобы "понять, миллисекунда за миллисекундой", что произошло", — заявил он.

Напомним, поставщик электроэнергии из Португалии Redes Energéticas Nacionais (REN) считает, что отключения света вызвала "индуцированная атмосферная вибрация".

Из-за масштабных блэкаутов в Европе все АЭС Испании остались без электричества. Cтанция Trillo была в безопасном состоянии благодаря генераторам.