Підозрюваних у шпигунстві проти України відправили під варту: як відрегувала Угорщина

Служба безпеки України 9 травня вперше офіційно заявила про викриття шпигунської мережі, пов’язаної з воєнною розвідкою Угорщини. За даними слідства, агенти працювали на шкоду державній безпеці України. Одному з підозрюваних Шевченківський районний суд Києва вже обрав запобіжний захід — два місяці арешту.

Related video

Про це повідомляє Суспільне.

Суд ухвалив рішення провести засідання у закритому режимі за клопотанням прокурора.

Адвокат підозрюваного, Михайло Якимчук, зазначив, що він просив суд взяти до уваги пом'якшувальні обставини при визначенні запобіжного заходу.

"Я просив, це прийняти дійсно процесуальне рішення, виходячи з норм чинного законодавства процесуального, обставин справи, надати оцінку дійсно певних пом'якшувальних обставин, які є відносно мого підзахисного, його сімейний стан, наявність стійких соціальних зв'язків, відсутність ризиків. ми вважаємо, що ті ризики, які були озвучені, вони не підтверджені належними доказами", — сказав він.

Жінці, яку також підозрюють у шпигунстві на користь Угорщини, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості застави. За інформацією СБУ, йдеться про колишню військовослужбовицю Сил безпеки та оборони України, яка залишила свій підрозділ у 2025 році.

Як відреагувала Угорщина

Пізніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив у Facebook, що Будапешт ухвалив рішення про видворення двох українських дипломатів, обґрунтовуючи це звинуваченнями в "шпигунстві під прикриттям".

Він також висловив занепокоєння щодо "зростаючої антиугорської пропаганди" в Україні, а також кампанії, спрямованої на дискредитацію угорців.

"Сьогодні ми вислали двох шпигунів, які працювали під дипломатичним прикриттям у посольстві України в Будапешті. Нещодавно ми передали рішення та список послу України в Будапешті тут, у Міністерстві закордонних справ", — сказав Сійярто.

Під час своєї промови він не згадав новину, про те, що СБУ вперше в історії України викрила мережу іноземних агентів — угорську військову розвідку, яка проводила шпигунську діяльність в Україні.

Нагадаємо, 9 травня СБУ викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини. Її агенти вивчали сценарії поведінки жителів Закарпаття, якщо на територію регіону зайдуть угорські війська.

Також Фокус розповідав, як скандал із агентами Будапешта в Україні позначиться на відносинах з Угорщиною