Подозреваемых в шпионаже против Украины отправили под стражу: как отрегулировала Венгрия

Служба безопасности Украины 9 мая впервые официально заявила о разоблачении шпионской сети, связанной с военной разведкой Венгрии. По данным следствия, агенты работали в ущерб государственной безопасности Украины. Одному из подозреваемых Шевченковский районный суд Киева уже избрал меру пресечения — два месяца ареста.

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Об этом сообщает Суспільне.

Суд принял решение провести заседание в закрытом режиме по ходатайству прокурора.

Адвокат подозреваемого, Михаил Якимчук, отметил, что он просил суд принять во внимание смягчающие обстоятельства при определении меры пресечения.

"Я просил, это принять действительно процессуальное решение, исходя из норм действующего законодательства процессуального, обстоятельств дела, предоставить оценку действительно определенных смягчающих обстоятельств, которые есть в отношении моего подзащитного, его семейное положение, наличие устойчивых социальных связей, отсутствие рисков. мы считаем, что те риски, которые были озвучены, они не подтверждены надлежащими доказательствами", — сказал он.

Женщине, которую также подозревают в шпионаже в пользу Венгрии, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности залога. По информации СБУ, речь идет о бывшей военнослужащей Сил безопасности и обороны Украины, которая оставила свое подразделение в 2025 году.

Как отреагировала Венгрия

Позже министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил в Facebook, что Будапешт принял решение о выдворении двух украинских дипломатов, обосновывая это обвинениями в "шпионаже под прикрытием".

Он также выразил обеспокоенность относительно "растущей антивенгерской пропаганды" в Украине, а также кампании, направленной на дискредитацию венгров.

"Сегодня мы выслали двух шпионов, которые работали под дипломатическим прикрытием в посольстве Украины в Будапеште. Недавно мы передали решение и список послу Украины в Будапеште здесь, в Министерстве иностранных дел", — сказал Сийярто.

Во время своей речи он не упомянул новость, о том, что СБУ впервые в истории Украины разоблачила сеть иностранных агентов — венгерскую военную разведку, которая проводила шпионскую деятельность в Украине.

Напомним, 9 мая СБУ разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии. Ее агенты изучали сценарии поведения жителей Закарпатья, если на территорию региона зайдут венгерские войска.

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