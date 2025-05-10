Уперше за 500 років: главу ВМС Великої Британії відсторонили від посади через зраду дружині

59-річного командувача Військово-морських сил (ВМС) Великої Британії адмірала Бена Кі відсторонено від посади після того, як стало відомо про його зради дружині та зв'язки з підлеглою жінкою-офіцеркою, що є грубим порушенням принципів Королівського флоту.

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Про це повідомляє The Sun.

9 травня 2025 року Кі намагався достроково піти у відставку, посилаючись на особисті причини, але його прохання відхилили через початок слідчих дій.

Розслідування проти глави ВМС у зв'язку з імовірними неналежними стосунками з жінкою-офіцером під його командуванням — перше за 500 років в історії відомства.

"Це шокує, справді шокує через те, хто він є. Не тільки тому, що він Перший морський лорд, а й тому, що в нього репутація людини принципів і моралі. Він популярний Перший морський лорд", — сказав один із високопоставлених чиновників флоту.

Востаннє людина його звання поставала перед військовим трибуналом 1757 року, коли адмірала Джона Бінга було засуджено і розстріляно за "нездатність зробити все можливе" в битві з французами.

Адмірал Кі навряд чи постане перед військовим трибуналом, оскільки його ймовірний зв'язок не є злочином, але батька трьох дітей підозрюють у порушенні суворого "тесту на службу" ВМС, який фактично забороняє сексуальні стосунки між командирами та їхніми підлеглими.

Кар'єра Бена Кі тривала понад 40 років Фото: Getty

Збройним силам також заборонено вчиняти дії, які можуть поставити під загрозу або зруйнувати шлюби товаришів.

Розслідування очолює заступниця начальника штабу оборони генерал-майор Шерон Несміт, яка має таке ж звання, що й адмірал Кі.

Зазвичай розслідування щодо військових ведуть старші офіцери, але єдиним офіцером, старшим за адмірала Кі, є начальник штабу оборони адмірал сер Тоні Радакін.

Процес відомий як "адміністративний захід" – на кшталт дисциплінарного процесу – але максимальні покарання включають пониження у званні та звільнення.

"Теоретично Бен все ще може бути відданий військовому суду за те, що завдав шкоди репутації ВМС, але наразі це здається малоймовірним. Він гідно прослужив понад 40 років. Розслідування все ще триває. Немає жодних ознак чогось кримінального", – зазначив інформатор.

Коли стало відомо про зради адмірала, його підлеглі були шоковані. Коли він обійняв свою посаду, то неодноразово клявся "викорінити" неприйнятну сексуальну поведінку, а також заявляв про "нульову терпимість до неприйнятної поведінки".

Бен Кі та Борис Джонсон під час перебування прем'єр-міністром Фото: Getty

"Ті, хто не бажає служити відповідно до цінностей і стандартів життя у збройних силах Сполученого Королівства, будуть звільнені. Для вас немає місця", – попереджав Кі.

Його раптове відсторонення минулого тижня змусило флот скасувати свою флагманську щорічну конференцію Sea Power Conference, яка мала розпочатися в понеділок за участю військових гостей з усього світу.

Кар'єра Бена Кі

Кі прийшов у ВМС кадетом 1984 року. Після служби як спостерігач в авіації флоту, він брав участь у бойових діях як старший бойовий офіцер на фрегаті HMS Somerset під час війни в Косово в 1999 році.

Після недовгої служби на посаді командира мінного тральщика HMS Sandown, він став командиром фрегата HMS Iron Duke 2000 року і HMS Lancaster 2001 року.

У 2003-му Бен став штабним офіцером в Управлінні військово-морських ресурсів і планів Міністерства оборони, а через три роки – радником директора Об'єднаного штабу в Об'єднаному штабі Іраку.

Після підвищення до капітана 30 червня 2006 року його призначили штабним офіцером у Постійному об'єднаному штабі в Нортвуді 2007 року. За кілька років, у лютому 2009 року, його призначили командувачем офіцером авіаносця HMS Illustrious, за рік – коммодором Joint Air Maritime Organisation, а в травні 2011-го – директором військово-морських планів і ресурсів Міністерства оборони.

Він став флотом і підвищений до звання віце-адмірала 10 лютого 2016 року.

Ветеран війни в Іраку, Бен нагороджений Бронзовою зіркою США і керував відступом з Афганістану під кодовою назвою Operation Pitting, безпосередньо перед тим, як прийняти командування флотом.

Бен Кі був вхожий до короля Чарльз III Фото: Getty

Кі став на чолі Королівського флоту в листопаді 2021 року і мав піти у відставку влітку 2025-го, передавши кермо влади генералу Королівської морської піхоти Гвіну Дженкінсу.

На своїй нинішній посаді він також був начальником штабу ВМС і головою Військово-морської ради, що відповідає за "бойову ефективність, результативність і моральний дух". Як один із шести начальників штабів країни Бен Кі підтримував "управління і напрямок усіх Збройних сил".

Зі своєю дружиною Еллі Бен одружився 1994 року. У подружжя двоє синів і дочка.

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