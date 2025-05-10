Впервые за 500 лет: главу ВМС Великобритании отстранили от должности из-за измены жене

59-летний командующий Военно-морскими силами (ВМС) Великобритании адмирал Бен Ки отстранен от должности после того, как стало известно о его изменах жене и связи с подчиненной женщиной-офицером, что является грубейшим нарушением принципов Королевского флота.

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Об этом сообщает The Sun.

9 мая 2025 года Ки пытался досрочно уйти в отставку, ссылаясь на личные причины, но его прошение отклонили из-за начала следственных действий.

Расследование против главы ВМС в связи с предполагаемыми ненадлежащими отношениями с женщиной-офицером под его командованием – первое за 500 лет в истории ведомства.

"Это шокирует, действительно шокирует из-за того, кто он есть. Не только потому, что он Первый морской лорд, но и потому, что у него репутация человека принципов и морали. Он популярный Первый морской лорд", – сказал один из высокопоставленных чиновников флота.

В последний раз человек его звания представал перед военным трибуналом в 1757 году, когда адмирал Джон Бинг был осужден и расстрелян за "неспособность сделать все возможное" в битве с французами.

Адмирал Ки вряд ли предстанет перед военным трибуналом, поскольку его предполагаемая связь не является преступлением, но отец троих детей подозревается в нарушении строгого "теста на службу" ВМС, который фактически запрещает сексуальные отношения между командирами и их подчиненными.

Карьера Бена Ки длилась более 40 лет Фото: Getty

Вооруженным силам также запрещено совершать действия, которые могут поставить под угрозу или разрушить браки товарищей.

Расследование возглавляет заместитель начальника штаба обороны генерал-майор Шэрон Несмит, которая имеет такое же звание, как адмирал Ки.

Обычно расследование в отношении военных ведут более старшие офицеры, но единственным офицером старше адмирала Ки является начальник штаба обороны адмирал сэр Тони Радакин.

Процесс известен как "административная мера" – сродни дисциплинарному процессу – но максимальные наказания включают понижение в звании и увольнение.

"Теоретически Бен все еще может быть предан военному суду за то, что нанес ущерб репутации ВМС, но на данный момент это кажется маловероятным. Он достойно прослужил более 40 лет. Расследование все еще продолжается. Нет никаких признаков чего-либо криминального", – отметил информатор.

Когда стало известно об изменах адмирала, его подчиненные были в шоке. Когда он занял свой пост, то неоднократно клялся "искоренить" неприемлемое сексуальное поведение, а также заявлял о "нулевой терпимости к неприемлемому поведению".

Бен Ки и Борис Джонсон в бытность премьер-министром Фото: Getty

"Те, кто не желает служить в соответствии с ценностями и стандартами жизни в вооруженных силах Соединенного Королевства, будут уволены. Для вас нет места", – предупреждал Ки.

Его внезапное отстранение на прошлой неделе заставило флот отменить свою флагманскую ежегодную конференцию Sea Power Conference, которая должна была начаться в понедельник с участием военных гостей со всего мира.

Карьера Бена Ки

Ки пришел в ВМС кадетом в 1984 году. После службы в качестве наблюдателя в авиации флота, он участвовал в боевых действиях в качестве старшего боевого офицера на фрегате HMS Somerset во время войны в Косово в 1999 году.

После недолгой службы в качестве командира минного тральщика HMS Sandown, он стал командиром фрегата HMS Iron Duke в 2000 году и HMS Lancaster в 2001 году.

В 2003-м Бен стал штабным офицером в Управлении военно-морских ресурсов и планов Министерства обороны, а через три года – советником директора Объединенного штаба в Объединенном штабе Ирака.

После повышения до капитана 30 июня 2006 года его назначили штабным офицером в Постоянном объединенном штабе в Нортвуде в 2007 году. Спустя пару лет, в феврале 2009 года, его назначили командующим офицером авианосца HMS Illustrious, через год – коммодором Joint Air Maritime Organisation, а в мае 2011-го – директором военно-морских планов и ресурсов Министерства обороны.

Он стал флотом и повышен до звания вице-адмирала 10 февраля 2016 года.

Ветеран войны в Ираке, Бен награжден Бронзовой звездой США и руководил отступлением из Афганистана под кодовым названием Operation Pitting, непосредственно перед тем как принять командование флотом.

Бен Ки был вхож к королю Чарльз III Фото: Getty

Ки стал во главе Королевского флота в ноябре 2021 года и должен был уйти в отставку летом 2025-го, передав бразды правления генералу Королевской морской пехоты Гвину Дженкинсу.

На своем нынешнем посту он также являлся начальником штаба ВМС и председателем Военно-морского совета, отвечающим за "боевую эффективность, результативность и моральный дух". Как один из шести начальников штабов страны Бен Ки поддерживал "управление и направление всех Вооруженных сил".

На своей жене Элли Бен женился в 1994 году. У супругов двое сыновей и дочь.

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