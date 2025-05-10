Підозрюють у шпигунстві: в Угорщині затримали колишнього дипломата з України (відео)

Затриманий – Сергій Александров. Він був першим секретарем посольства України в Угорщині, нині володіє двома ресторанами в Будапешті.

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Про це повідомив відомий журналіст Віталій Глагола.

Затримання Сергія Александрова у центрі Будапешта

Сергія Александрова затримали 9 травня у самому центрі Будапешта, біля площі Ференцектер.

"Угорська спецслужба TEK зупинила білий автомобіль і затримала чоловіка, якого силоміць витягли з авто та повезли в невідомому напрямку. Про це першими повідомили угорські ЗМІ, зокрема Telex, Magyar Hang і 24.hu", - написав журналіст.

Затримання Сергія Александрова у центрі Будапешта Фото: Facebook Magyarország Kormánya

Затриманим виявився громадянин України С.А., колишній дипломат, який вже тривалий час перебував у країні без дипломатичного статусу. Угорська контррозвідка вважає його "нелегальним агентом" — тобто шпигуном без прикриття.

Журналіст пише, що після затримання українця було негайно видворено з Угорщини, зараз він перебуває в Києві.

Цю інформацію підтвердили у Головному управлінні національної імміграції Угорщини та заявили, що колишньому дипломату винесли заборону на в'їзд та проживання в Угорщині у зв'язку з "його шпигунською діяльністю".

"Після з'ясування ситуації влада вночі депортувала чоловіка середнього віку з Угорщини, враховуючи, що його діяльність становила серйозну загрозу суверенітету нашої країни. Раніше ця особа здійснювала свою діяльність під дипломатичним прикриттям, проте тепер її офіційний статус втратив чинність", - заявили у управлінні.

"Це затримання напряму пов’язане з гучною спецоперацією СБУ на Закарпатті, коли українські силовики затримали двох агентів угорської розвідки. Між Україною та Угорщиною вже почалася дипломатична війна — з висилкою дипломатів з обох сторін", - написав Глагола.

Також він з'ясував, кого саме затримали в Угорщині. Це виявився колишній перший секретар посольства України — Сергій Александров. Його затримали в білій Toyota у районі площі Ференцектер в центрі міста Будапешта.

Сергій Александров під час роботи у посольстві Фото: Віталій Глагола/Telegram

"Наразі він не є чинним дипломатом, а перебуває в Угорщині як цивільна особа. Як вдалося встановити, Александров є власником двох ресторанів на вулиці Károly körút і Ráday utca в Будапешті", - написав журналіст.

Відомості про затриманого в Угорщині Сергія Александрова Фото: Віталій Глагола/Telegram

Нагадаємо, 9 травня СБУ викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини. Її агенти вивчали сценарії поведінки жителів Закарпаття, якщо на територію регіону зайдуть угорські війська.

У відповідь на це з Угорщини вислали двох українських дипломатів, Україна відповіла так само і двоє угорців поїхали додому.