Подозревают в шпионаже: в Венгрии задержали бывшего дипломата из Украины (видео)

Задержанный — Сергей Александров. Он был первым секретарем посольства Украины в Венгрии, сейчас владеет двумя ресторанами в Будапеште.

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Об этом сообщил известный журналист Виталий Глагола.

Задержание Сергея Александрова в центре Будапешта

Сергея Александрова задержали 9 мая в самом центре Будапешта, возле площади Ференцектер.

"Венгерская спецслужба TEK остановила белый автомобиль и задержала мужчину, которого силой вытащили из авто и увезли в неизвестном направлении. Об этом первыми сообщили венгерские СМИ, в частности Telex, Magyar Hang и 24.hu", — написал журналист.

Задержание Сергея Александрова в центре Будапешта Фото: Facebook Magyarország Kormánya

Задержанным оказался гражданин Украины С.А., бывший дипломат, который уже длительное время находился в стране без дипломатического статуса. Венгерская контрразведка считает его "нелегальным агентом" — то есть шпионом без прикрытия.

Журналист пишет, что после задержания украинец был немедленно выдворен из Венгрии, сейчас он находится в Киеве.

Эту информацию подтвердили в Главном управлении национальной иммиграции Венгрии и заявили, что бывшему дипломату вынесли запрет на въезд и проживание в Венгрии в связи с "его шпионской деятельностью".

"После выяснения ситуации власти ночью депортировали мужчину среднего возраста из Венгрии, учитывая, что его деятельность представляла серьезную угрозу суверенитету нашей страны. Ранее это лицо осуществляло свою деятельность под дипломатическим прикрытием, однако теперь его официальный статус утратил силу", — заявили в управлении.

"Это задержание напрямую связано с громкой спецоперацией СБУ на Закарпатье, когда украинские силовики задержали двух агентов венгерской разведки. Между Украиной и Венгрией уже началась дипломатическая война — с высылкой дипломатов с обеих сторон", — написал Глагола.

Также он выяснил, кого именно задержали в Венгрии. Это оказался бывший первый секретарь посольства Украины — Сергей Александров. Его задержали в белой Toyota в районе площади Ференцектер в центре города Будапешта.

Сергей Александров во время работы в посольстве Фото: Віталій Глагола/Telegram

"Сейчас он не является действующим дипломатом, а находится в Венгрии как гражданское лицо. Как удалось установить, Александров является владельцем двух ресторанов на улице Károly körút и Ráday utca в Будапеште", — написал журналист.

Сведения о задержанном в Венгрии Сергее Александрове Фото: Віталій Глагола/Telegram

Напомним, 9 мая СБУ разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии. Ее агенты изучали сценарии поведения жителей Закарпатья, если на территорию региона зайдут венгерские войска.

В ответ на это из Венгрии выслали двух украинских дипломатов, Украина ответила так же и двое венгров уехали домой.