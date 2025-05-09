Ответ Будапешту: Украина высылает двух венгерских дипломатов

Министерство иностранных дел Украины высылает двух венгерских дипломатов. Это стало ответом на аналогичные действия Венгрии.

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Чиновники должны покинуть страну в следующие 48 часов, сообщил в соцсети Х министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Посла Венгрии вызвали в МИД и вручили ему соответствующую ноту. Украина действует в ответ на аналогичные действия Венгрии исходя из принципа взаимности и собственных национальных интересов, заметил министр.

Украина и Венгрия высылают дипломатов: причины скандала

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 9 мая объявил о высылке двух украинских дипломатов. Такое решение венгерская сторона пояснила обвинениями в шпионаже.

По словам венгерского главы дипломатии, в Украине якобы отмечается рост антивенгерской пропаганды и кампании по дискредитации венгров.

"Мы выслали двух шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием в Будапеште. Недавно мы передали решение и список послу Украины", — сообщил Сийярто.

До этого Служба безопасности Украины отчиталась о разоблачении впервые в истории шпионской сети, связанной с военной разведкой Венгрии. Спецслужба установила, что агенты работали в ущерб госбезопасности Украины.

Шевченковский районный суд в Киеве уже присудил два месяца ареста одному из подозреваемых. По делу проходит и женщина, ей избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности залога.

Напомним, в апреле членам Европарламента во время визита в Венгрию предлагали "антишпионские" чехлы на телефоны.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил о противостоянии процессу вступления Украины в Европейский Союз. Он убежден, что это разрушит Венгрию.