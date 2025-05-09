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Політика

Відповідь Будапешту: Україна висилає двох угорських дипломатів

сибіга, Андрій Сибіга, Сійярто
Фото: Facebook | Україна виходить із принципу взаємності та власних національних інтересів

Міністерство закордонних справ України висилає двох угорських дипломатів. Це стало відповіддю на аналогічні дії Угорщини.

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Чиновники мають покинути країну протягом наступних 48 годин, повідомив у соцмережі Х міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Посла Угорщини викликали до МЗС і вручили йому відповідну ноту. Україна діє у відповідь на аналогічні дії Угорщини виходячи з принципу взаємності та власних національних інтересів, зауважив міністр.

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Україна та Угорщина висилають дипломатів: причини скандалу

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто 9 травня оголосив про висилку двох українських дипломатів. Таке рішення угорська сторона пояснила звинуваченнями у шпигунстві.

За словами угорського глави дипломатії, в Україні нібито спостерігається зростання антиугорської пропаганди і кампанії з дискредитації угорців.

"Ми вислали двох шпигунів, які працювали під дипломатичним прикриттям у Будапешті. Нещодавно ми передали рішення і список послу України", — повідомив Сіярто.

До цього Служба безпеки України відзвітувала про викриття вперше в історії шпигунської мережі, пов'язаної з військовою розвідкою Угорщини. Спецслужба встановила, що агенти працювали на шкоду держбезпеці України.

Шевченківський районний суд у Києві вже присудив два місяці арешту одному з підозрюваних. У справі проходить і жінка, їй обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості застави.

Нагадаємо, у квітні членам Європарламенту під час візиту до Угорщини пропонували "антишпигунські" чохли на телефони.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан раніше заявив про протистояння процесу вступу України до Європейського Союзу. Він переконаний, що це зруйнує Угорщину.