Вітрильник ВМС Мексики Cuauhtеmoc врізався в Бруклінський міст: багато постраждалих (відео)

Судно військово-морських сил Мексики Cuauhtеmoc (Куаутемок) врізалося в Бруклінський міст у Нью-Йорку. Щогли корабля зламалися і впали на палубу, постраждало понад 20 осіб.

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Навчальне вітрильне судно ВМС зачепило опору моста, коли проходило під ним, повідомило агентство Reuters із посиланням на мера Нью-Йорка Еріка Адамса.

Після зіткнення щогли зламалися і впали на палубу. Двоє людей загинули, щонайменше 22 — поранені, троє з них — у критичному стані. Загалом на борту в момент аварії було 277 осіб.

Рятувальні роботи не знадобилися, оскільки ніхто з людей не впав у воду. Чиновник повідомив, що причиною аварії, ймовірно, стали механічні неполадки

Представник правоохоронних органів розповів каналу CNN, що навчальний корабель ВМС Мексики відтягнули на прилеглий пірс, щоб екіпаж міг висадитися. Вітрильник прямував у відкрите море на шляху до Ісландії і врізався в нижню частину мосту.

"Корабель перебував до нас так близько, що ми бачили, як люди щосили намагаються втриматися, щоб не випасти з човна", — розповів очевидець подій Флавіо Морейра.

Сідні Нейделл і Лілі Кац розповіли Associated Press, що вони сиділи на вулиці, милуючись заходом сонця і раптом побачили зіткнення судна з Бруклінським мостом. Їм вдалося розгледіти кілька людей, що звисали зі щогли на страхувальних тросах.

Пожежна служба Нью-Йорка повідомила, що понад 100 співробітників пожежної охорони та служби невідкладної медичної допомоги прибули на місце події.

Історія судна Куаутемок ВМС Мексики

Судно Куаутемок побудували 1982 року в Іспанії виключно для навчання кадетів. У Нью-Йорку воно перебувало в рамках навчального походу для підготовки до регати, запланованої на наступний рік і приуроченої до 250-річчя незалежності США, додає New York Post.

Зупинка в Нью-Йорку була третьою за час восьмимісячної навколосвітньої подорожі судна, яка дає мексиканським курсантам можливість показати навички вітрильного спорту на Ямайці, в Ісландії, Португалії, Португалії та інших країнах.

Цього року ВМС Мексики набрало 175 кадетів, найбільша кількість за всю історію.

Бруклінський міст, відкритий 1883 року, має майже 490-метровий головний проліт, що підтримується двома кам'яними вежами. Щодня по мосту проїжджає понад 100 000 транспортних засобів і проходить близько 32 000 пішоходів.

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