Парусник ВМС Мексики Cuauhtеmoc врезался в Бруклинский мост: много пострадавших (видео)

Судно военно-морских сил Мексики Cuauhtеmoc (Куаутемок) врезалось в Бруклинский мост в Нью-Йорке. Мачты корабля сломались и упали на палубу, пострадало более 20 человек.

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Учебное парусное судно ВМС задело опору моста, когда проходило под ним, сообщило агентство Reuters со ссылкой на мэра Нью-Йорка Эрика Адамса.

После столкновения мачты сломались и упали на палубу. Два человека погибли, по меньшей мере 22 — ранены, трое из них — в критическом состоянии. Всего на борту в момент аварии было 277 человек.

Спасательные работы не потребовались, поскольку никто из людей не упал в воду. Чиновник сообщил, что причиной крушения, вероятно, стали механические неполадки

Представитель правоохранительных органов рассказал каналу CNN, что учебный корабль ВМС Мексики оттянули на близлежащий пирс, чтобы экипаж мог высадиться. Парусник направлялся в открытое море на пути в Исландию и врезался в нижнюю часть моста.

"Корабль находился к нам так близко, что мы видели, как люди изо всех сил пытаются удержаться, чтобы не выпасть с лодки", — рассказал очевидец событий Флавио Морейра.

Сидни Нейделл и Лили Кац рассказали Associated Press, что они сидели на улице, любуясь закатом и вдруг увидели столкновение судна с Бруклинским мостом. Им удалось разглядеть несколько человек, свисающих с мачты на страховочных тросах.

Пожарная служба Нью-Йорка сообщила, что более 100 сотрудников пожарной охраны и службы неотложной медицинской помощи прибыли на место происшествия.

История судна Куаутемок ВМС Мексики

Судно Куаутемок построили в 1982 году в Испании исключительно для обучения кадетов. В Нью-Йорке оно находилось в рамках учебного похода для подготовки к регате, запланированной на следующий год и приуроченной к 250-летию независимости США, добавляет New York Post.

Остановка в Нью-Йорке была третьей за время восьмимесячного кругосветного путешествия судна, которое дает мексиканским курсантам возможность показать навыки парусного спорта в Ямайке, Исландии, Португалии и других странах.

В текущем году ВМС Мексики набрало 175 кадетов, наибольшее количество за всю историю.

Бруклинский мост, открытый в 1883 году, имеет почти 490-метровый главный пролет, поддерживаемый двумя каменными башнями. Ежедневно по мосту проезжает более 100 000 транспортных средств и проходит около 32 000 пешеходов.

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