Був незадоволений ціною шезлонга: в Туреччині побили росіянина (фото)

В Туреччині на пляжі іноземного туриста побили після того, як він поскаржився на ціну шезлонга. Ймовірно, він був росіянином.

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Про це пише Daily Mail. Зазначається, що інцидент стався на пляжі Дамлаташ в Аланії у п'ятницю, 16 травня.

В Туреччині побили росіянина Фото: Dailymail.co.uk

За даними очевидців, чоловік поцікавився у співробітників, скільки коштує оренда шезлонга. Озвучена сума видалась йому за великою, тому він відмовився від послуги. Після розмови іноземець кинув речі на пляжі і збирався піти купатись.

Однак співробітники оренди шезлонгів наголосили, що він має прибрати свої речі та між чоловіками зав'язалась сварка. Вона переросла в бійку, били іноземця кілька співробітників.

Власник закладу Серхан Кочароглу заявив, що турист був "під впливом алкоголю". Він також стверджує, що чоловік був громадянином Росії, однак турецька влада поки що не підтвердила цю інформацію.

"Судові та адміністративні процедури щодо нападу на туриста, який стався в одному з пляжних бізнесів Аланії останніми днями й не відображає нашого міста чи нашого розуміння туризму, були розпочато негайно", — заявив губернатор округу Аланія Фатіх Уркмезер.

Побиття росіянина Фото: Dailymail.co.uk

Зазначимо, що це не перший інцидент в Туреччині. Зокрема, подібний випадок був в готелі в Noxinn Deluxe в Аланії. Тоді троє працівників готелю побили біля закладу російського туриста, а його дружина фільмувала бійку на відео.

Згодом стало відомо, що готель зобов'язався компенсувати туристам витрати на обстеження чоловіка в клініці — два чеки на загальну суму понад 6 тис. лір. Відпочивальники тоді запевнили, що заяв до поліції та інших органів за фактом події не подавали.