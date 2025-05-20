Был недоволен ценой шезлонга: в Турции избили россиянина (фото)

В Турции на пляже иностранного туриста избили после того, как он пожаловался на цену шезлонга. Вероятно, он был россиянином.

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Об этом пишет Daily Mail. Отмечается, что инцидент произошел на пляже Дамлаташ в Алании в пятницу, 16 мая.

В Турции избили россиянина Фото: Dailymail.co.uk

По данным очевидцев, мужчина поинтересовался у сотрудников, сколько стоит аренда шезлонга. Озвученная сумма показалась ему слишком большой, поэтому он отказался от услуги. После разговора иностранец бросил вещи на пляже и собирался пойти купаться.

Однако сотрудники аренды шезлонгов отметили, что он должен убрать свои вещи и между мужчинами завязалась ссора. Она переросла в драку, били иностранца несколько сотрудников.

Владелец заведения Серхан Кочароглу заявил, что турист был "под воздействием алкоголя". Он также утверждает, что мужчина был гражданином России, однако турецкие власти пока не подтвердили эту информацию.

"Судебные и административные процедуры в отношении нападения на туриста, которое произошло в одном из пляжных бизнесов Алании в последние дни и не отражает нашего города или нашего понимания туризма, были начаты немедленно", — заявил губернатор округа Алания Фатих Уркмезер.

Избиение россиянина Фото: Dailymail.co.uk

Отметим, что это не первый инцидент в Турции. В частности, подобный случай был в отеле в Noxinn Deluxe в Алании. Тогда трое работников отеля избили возле заведения российского туриста, а его жена снимала драку на видео.

Впоследствии стало известно, что отель обязался компенсировать туристам расходы на обследование мужчины в клинике — два чека на общую сумму более 6 тыс. лир. Отдыхающие тогда заверили, что заявлений в полицию и другие органы по факту происшествия не подавали.