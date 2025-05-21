"Потворна споруда": влада Грузії дозволила знести знамениті "глечики" Ріке в Тбілісі (фото)

В Грузії уряд ухвалив рішення про демонтаж так званих "глечиків Ріке" або "труб Фуксаса". Дві скляні споруди у формі глеків у парку Ріке у Тбілісі, які стали одними з найвідоміших будівель грузинської столиці, так і не були введені в експлуатацію.

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Про це повідомляє 21 травня "Эхо Кавказа".

За словами журналістів, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе 6 травня видав ухвалу, згідно з якою новому власнику комплексу дозволили розвивати території, зокрема побудувати на ній готель. 21 травня прем'єр Іраклій Кобахідзе та мер Тбілісі, генсек "Грузинської мрії" Каха Каладзе підтвердили рішення про демонтаж. При цьому вони назвали будівлю "потворною" і заявили, що вона не пасує до вигляду міста.

"Я не архітектор, але впевнений, що така потворна споруда не повинна стояти в нашому прекрасному місті", — заявив Кобахідзе.

Мер столиці також сказав, що комплекс ніяк не використовується та є "розсадником сміття".

"Його слід знести та реалізувати на цьому місці новий проєкт аналогічного масштабу", — зазначив Каладзе.

Грузинські журналісти розповідають, що у 2022 році "глечики Ріке" купив на аукціоні за 10 млн ларі (понад 3 млн доларів) бізнесмен Давид Хідашелі, але у 2025 році він перепродав комплекс компанії Rike Dom. В новій угоді зазначено, що побудована на місці "глечиків" нова споруда повинна буде функціонувати як готель щонайменше 10 років.

Побудовані у 2012 році "глечики Ріке" весь час залишалися порожніми Фото: Getty Images

"Глечики Ріке" понад десятиліття стояли порожніми

Офіційно комплекс називається "Центр сучасного мистецтва". Його побудували у 2012 році за проєктом Массіміліано Фуксаса — відомого італійського архітектора. За задумом "глечики Ріке" мали бути музичним театром і виставковим простором, однак після зміни влади в Грузії його закинули, і відтоді будівлі не використовувалися.

За інформацією журналістів, на будівництво цієї пам'ятки архітектури було витрачено 70 млн ларі (близько 24 млн доларів за актуальним курсом).

Нагадаємо, керівник Арт-Кластеру Острозької академії Микола Бендюк 20 травня повідомляв, що в Рівненській області селяни зруйнували храм-пам'ятку XVIII сторіччя, порізавши його бензопилами.

Також ЗМІ писали про літню пару з Великої Британії, яка побудувала будинок своєї мрії, та тепер повинна його знести через порушення умов дозволу на будівництво.