"Безобразное сооружение": власти Грузии разрешили снести знаменитые "кувшины" Рике в Тбилиси (фото)
В Грузии правительство приняло решение о демонтаже так называемых "кувшинов Рике" или "труб Фуксаса". Два стеклянных сооружения в форме кувшинов в парке Рике в Тбилиси, которые стали одними из самых известных зданий грузинской столицы, так и не были введены в эксплуатацию.
Об этом сообщает 21 мая "Эхо Кавказа".
По словам журналистов, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 6 мая издал постановление, согласно которому новому владельцу комплекса разрешили развивать территории, в том числе построить на ней отель. 21 мая премьер Ираклий Кобахидзе и мэр Тбилиси, генсек "Грузинской мечты" Каха Каладзе подтвердили решение о демонтаже. При этом они назвали здание "уродливым" и заявили, что оно не вписывается в облик города.
"Я не архитектор, но уверен, что такое уродливое сооружение не должно стоять в нашем прекрасном городе", — заявил Кобахидзе.
Мэр столицы также сказал, что комплекс никак не используется и является "рассадником мусора".
"Его следует снести и реализовать на этом месте новый проект аналогичного масштаба", — отметил Каладзе.
Грузинские журналисты рассказывают, что в 2022 году "кувшины Рике" купил на аукционе за 10 млн лари (более 3 млн долларов) бизнесмен Давид Хидашели, но в 2025 году он перепродал комплекс компании Rike Dom. В новом соглашении указано, что построенное на месте "кувшинов" новое сооружение должно будет функционировать как отель не менее 10 лет.
"Кувшины Рике" более десятилетия стояли пустыми
Официально комплекс называется "Центр современного искусства". Его построили в 2012 году по проекту Массимилиано Фуксаса — известного итальянского архитектора. По замыслу "кувшины Рике" должны были быть музыкальным театром и выставочным пространством, однако после смены власти в Грузии его забросили, и с тех пор здания не использовались.
По информации журналистов, на строительство этого памятника архитектуры было потрачено 70 млн лари (около 24 млн долларов по актуальному курсу).
Напомним, руководитель Арт-Кластера Острожской академии Николай Бендюк 20 мая сообщал, что в Ровенской области крестьяне разрушили храм-памятник XVIII века, порезав его бензопилами.
Также СМИ писали о пожилой паре из Великобритании, которая построила дом своей мечты, и теперь должна его снести из-за нарушения условий разрешения на строительство.