"Безобразное сооружение": власти Грузии разрешили снести знаменитые "кувшины" Рике в Тбилиси (фото)

В Грузии правительство приняло решение о демонтаже так называемых "кувшинов Рике" или "труб Фуксаса". Два стеклянных сооружения в форме кувшинов в парке Рике в Тбилиси, которые стали одними из самых известных зданий грузинской столицы, так и не были введены в эксплуатацию.

Related video

Об этом сообщает 21 мая "Эхо Кавказа".

По словам журналистов, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 6 мая издал постановление, согласно которому новому владельцу комплекса разрешили развивать территории, в том числе построить на ней отель. 21 мая премьер Ираклий Кобахидзе и мэр Тбилиси, генсек "Грузинской мечты" Каха Каладзе подтвердили решение о демонтаже. При этом они назвали здание "уродливым" и заявили, что оно не вписывается в облик города.

"Я не архитектор, но уверен, что такое уродливое сооружение не должно стоять в нашем прекрасном городе", — заявил Кобахидзе.

Мэр столицы также сказал, что комплекс никак не используется и является "рассадником мусора".

"Его следует снести и реализовать на этом месте новый проект аналогичного масштаба", — отметил Каладзе.

Грузинские журналисты рассказывают, что в 2022 году "кувшины Рике" купил на аукционе за 10 млн лари (более 3 млн долларов) бизнесмен Давид Хидашели, но в 2025 году он перепродал комплекс компании Rike Dom. В новом соглашении указано, что построенное на месте "кувшинов" новое сооружение должно будет функционировать как отель не менее 10 лет.

Построенные в 2012 году "кувшины Рике" все время оставались пустыми Фото: Getty Images

"Кувшины Рике" более десятилетия стояли пустыми

Официально комплекс называется "Центр современного искусства". Его построили в 2012 году по проекту Массимилиано Фуксаса — известного итальянского архитектора. По замыслу "кувшины Рике" должны были быть музыкальным театром и выставочным пространством, однако после смены власти в Грузии его забросили, и с тех пор здания не использовались.

По информации журналистов, на строительство этого памятника архитектуры было потрачено 70 млн лари (около 24 млн долларов по актуальному курсу).

Напомним, руководитель Арт-Кластера Острожской академии Николай Бендюк 20 мая сообщал, что в Ровенской области крестьяне разрушили храм-памятник XVIII века, порезав его бензопилами.

Также СМИ писали о пожилой паре из Великобритании, которая построила дом своей мечты, и теперь должна его снести из-за нарушения условий разрешения на строительство.