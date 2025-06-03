Найбільша евакуація з 1945 року: у Кельні знайшли три величезні американські авіабомби

Три бомби часів Другої світової війни, виявлені на верфі Дойц, будуть знешкоджені в середу. Але при цьому з центру Кельна евакуюють 20 тисяч осіб, закриють три мости і вокзал.

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Про це пише WDR.

До зони евакуації також увійшли музеї, такі як Музей Людвіга і Музей Вальрафа-Ріхарца, зупинки трамваїв, Кельнський торгово-виставковий центр, два театри і значні частини будівель міської адміністрації по обидва боки Рейну, дев'ять шкіл, безліч дитячих садочків, готелі та ресторани. А ось знаменитий Кельнський собор знаходиться за зоною евакуації.

Із центру Кельна евакуюють 20 тисяч осіб Фото: Bild

Також постраждали великі компанії, такі як телекомпанія RTL. Усі співробітники RTL Deutschland у Кельні працюватимуть із мобільних офісів, де це можливо. Будівлю буде повністю евакуйовано до 8:00 ранку середи. Прямі трансляції того ж дня буде перенесено в Берлін.

Журналісти зазначають, що це найбільша евакуація з Кельна з 1945 року. Виявлені нерозірвані бомби часів Другої світової війни — американські. Дві 20-тонні й одна 10-тонна. Усі оснащені детонаторами ударної дії.

Deutsche Bahn наразі координує свій підхід із містом. Поки незрозуміло, як евакуація вплине на розклад поїздів. Центральний вокзал Кельна не розташований безпосередньо в зоні евакуації, але до нього неможливо дістатися з правого берега Рейну.

Операції зі знешкодження бомб є звичним явищем у Кельні — місто було одним із найбільш сильно розбомблених під час Другої світової війни. У ніч з 30 на 31 травня 1942 року британські Королівські ВПС Британії здійснили свій перший "наліт тисячі бомбардувальників" на німецьке місто.

Кельн під час Другої світової війни після бомбардувань союзників Фото: Wikipedia

Нагадаємо, у Британії місцевий житель витягнув із річки цілий мішок детонаторів, які дивом не вибухнули в нього в руках.

А минулого року стало відомо, що російські військові скинули десятки бомб на територію Росії.