Крупнейшая эвакуация с 1945 года: в Кельне нашли три огромные американские авиабомбы

Три бомбы времен Второй мировой войны, обнаруженные на верфи Дойц, будут обезврежены в среду. Но при этом из центра Кельна эвакуируют 20 тысяч человек, закроют три моста и вокзал.

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Об этом пишет WDR.

В зону эвакуации также вошли музеи, такие как Музей Людвига и Музей Вальрафа-Рихарца, остановки трамваев, Кельнский торгово-выставочный центр, два театра и значительные части зданий городской администрации по обе стороны Рейна, девять школ, множество детских садов, отели и рестораны. А вот знаменитый Кельнский собор находится за зоной эвакуации.

Из центра Кельна эвакуируют 20 тысяч человек Фото: Bild

Также пострадали крупные компании, такие как телекомпания RTL. Все сотрудники RTL Deutschland в Кельне будут работать из мобильных офисов, где это возможно. Здание будет полностью эвакуировано к 8:00 утра среды. Прямые трансляции в тот же день будут перенесены в Берлин.

Журналисты отмечают, что это крупнейшая эвакуация из Кельна с 1945 года. Обнаруженные неразорвавшиеся бомбы времен Второй мировой войны — американские. Две 20-тонные и одна 10-тонная. Все оснащены взрывателями ударного действия.

Deutsche Bahn в настоящее время координирует свой подход с городом. Пока неясно, как эвакуация повлияет на расписание поездов. Центральный вокзал Кельна не находится непосредственно в зоне эвакуации, но до него невозможно добраться с правого берега Рейна.

Операции по обезвреживанию бомб являются обычным явлением в Кельне — город был одним из наиболее сильно разбомбленных во время Второй мировой войны. В ночь с 30 на 31 мая 1942 года британские Королевские ВВС Британии осуществили свой первый "налет тысячи бомбардировщиков" на немецкий город.

Кельн во время Второй мировой войны после бомбежек союзников Фото: Wikipedia

Напомним, в Британии местный житель вытащил из реки целый мешок детонаторов, которые чудом не взорвались у него в руках.

А в прошлом году стало известно, что российские военные сбросили десятки бомб на территорию России.